Суддя Боярський уникнув ув’язнення у справі про схему ухилення

Ексголова Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександр Боярський. Фото: "Закон і бізнес"

Колишній суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександр Боярський уникнув ув’язнення у гучній справі про незаконні рішення, що дозволяли чоловікам виїжджати з України. ВАКС визнав його винним, але призначив іспитовий строк.

Про це повідомляє видання "Слово і діло" із посиланням на власні джерела у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Що вирішив ВАКС

За даними видання, Вищий антикорупційний суд розглянув справу Боярського, який ще влітку визнав провину та уклав угоду зі слідством. Суд призначив йому випробувальний строк та заборонив протягом року обіймати державні посади. Також у колишнього судді конфіскували понад 20 тисяч доларів і 200 тисяч гривень, вилучених під час розслідування. Вирок набув чинності восени.

Після ухвалення вироку Боярського звільнили з посади, але він зберіг право викладати та має науковий ступінь.

Як працювала схема

З матеріалів, які раніше публікували правоохоронні органи, відомо, що у Білгород-Дністровському суді діяла ціла група людей. Вони організовували ухвалення рішень про позбавлення батьківських прав або визначення проживання дитини з батьком без законних підстав. Такі документи дозволяли чоловікам отримати відстрочку від мобілізації або право на виїзд за кордон.

За даними слідства, Боярський виніс 364 рішення про позбавлення батьківських прав. Вартість такої "послуги" становила від 1500 до 3500 доларів, і гроші ділилися між учасниками схеми.

Зазначимо, у липні ВАКС уже ухвалив вироки іншим фігурантам: двом колишнім помічникам суддів, ексзаступнику голови апарату суду та консультанту установи. Усі вони уклали угоди та перерахували кошти на підтримку армії.

Історія затримання Боярського

Боярського затримали у січні 2024 року в момент отримання неправомірної вигоди. Вища рада правосуддя дала згоду на його тримання під вартою. Суддю кілька разів усували від роботи — у 2024-му та знову на початку 2025 року.

Нагадаємо, в Одесі призначили нового керівника Департаменту у справах ветеранів міської ради. Також ми писали, що в мерії представили нового очільника Пересипської районної адміністрації Юрія Кущенка.