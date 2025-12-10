Судья Боярский избежал заключения по делу о схеме уклонения

Экс-глава Белгород-Днестровского горрайонного суда Александр Боярский. Фото: "Закон и бизнес"

Бывший судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Александр Боярский избежал заключения по громкому делу о незаконных решениях, позволявших мужчинам выезжать из Украины. ВАКС признал его виновным, но назначил испытательный срок.

Об этом сообщает издание "Слово и дело" со ссылкой на собственные источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Что решил ВАКС

По данным издания, Высший антикоррупционный суд рассмотрел дело Боярского, который еще летом признал вину и заключил сделку со следствием. Суд назначил ему испытательный срок и запретил в течение года занимать государственные должности. Также у бывшего судьи конфисковали более 20 тысяч долларов и 200 тысяч гривен, изъятых в ходе расследования. Приговор вступил в силу осенью.

После вынесения приговора Боярского уволили с должности, но он сохранил право преподавать и имеет научную степень.

Как работала схема

Из материалов, которые ранее публиковали правоохранительные органы, известно, что в Белгород-Днестровском суде действовала целая группа людей. Они организовывали принятие решений о лишении родительских прав или определение проживания ребенка с отцом без законных оснований. Такие документы позволяли мужчинам получить отсрочку от мобилизации или право на выезд за границу.

По данным следствия, Боярский вынес 364 решения о лишении родительских прав. Стоимость такой "услуги" составляла от 1500 до 3500 долларов, и деньги делились между участниками схемы.

Отметим, в июле ВАКС уже вынес приговоры другим фигурантам: двум бывшим помощникам судей, экс-заместителю председателя аппарата суда и консультанту учреждения. Все они заключили соглашения и перечислили средства на поддержку армии.

История задержания Боярского

Боярского задержали в январе 2024 года в момент получения неправомерной выгоды. Высший совет правосудия дал согласие на его содержание под стражей. Судью несколько раз отстраняли от работы - в 2024-м и снова в начале 2025 года.

Напомним, в Одессе назначили нового руководителя Департамента по делам ветеранов городского совета. Также мы писали, что в мэрии представили нового главу Пересыпской районной администрации Юрия Кущенко.