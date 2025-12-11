Апелляция по Труханову - мэр Одессы остался под арестом

Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото иллюстративное: УНИАН

Апелляционный суд отказался менять меру пресечения для Геннадия Труханова и оставил его под домашним арестом. Бывший мэр заявил, что не согласен с решением и продолжит бороться.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Суд не изменил меру пресечения

Труханов сообщил, что суд не изменил меру пресечения, следовательно, он и в дальнейшем будет находиться под домашним арестом. По его словам, это решение не станет препятствием для дальнейшего юридического обжалования.

"К сожалению, апелляционная жалоба не удовлетворена. Я и дальше буду находиться под домашним арестом. Но это не останавливает меня — и дальше буду обжаловать решение в установленном законом порядке", — заявил Труханов.

За что судят Труханова

Уголовное производство против Труханова касается масштабного наводнения, которое произошло в Одессе после сильных ливней. Следствие считает, что городские власти не обеспечили необходимые меры для предотвращения последствий стихии. Сам экс-мэр категорически не соглашается с обвинениями.

"Мне инкриминируют то, что городской совет "не остановил стихийное бедствие". Впервые в Украине чиновника пытаются привлечь к ответственности за природное явление", — сказал он.

Отметим, Геннадий Труханов является фигурантом дела о последствиях наводнения в Одессе, которое произошло в конце сентября. Тогда под воду ушло большинство улиц города, многие люди погибли. Следствие рассматривает возможность ненадлежащего реагирования городских властей на последствия стихии и оценивает действия должностных лиц.

Российский паспорт и потеря гражданства

Одним из самых резонансных эпизодов стало лишение Труханова украинского гражданства. Решение приняли после появления в материалах следствия данных о возможном российском паспорте чиновника. После этого его отстранили от должности мэра, фактически отстранив от исполнения полномочий.

Напомним, в Одессе назначили нового руководителя Департамента по делам ветеранов городского совета. Также мы писали, что в Одесском горсовете представили нового главу Пересыпской районной администрации Юрия Кущенко.