Україна
Головна Одеса Ексмер Одеси Труханов оскаржував арешт — що вирішила апеляція

Ексмер Одеси Труханов оскаржував арешт — що вирішила апеляція

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 09:57
Апеляція щодо Труханова — мера Одеси залишився під арештом
Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото ілюстративне: УНІАН

Апеляційний суд відмовився змінювати запобіжний захід для Геннадія Труханова та залишив його під домашнім арештом. Колишній мер заявив, що не згоден із рішенням і продовжить боротися.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Суд не змінив запобіжний захід

Труханов повідомив, що суд не змінив запобіжний захід, отже він і надалі перебуватиме під домашнім арештом. За його словами, це рішення не стане перешкодою для подальшого юридичного оскарження. 

"На жаль, апеляційну скаргу не задоволено. Я й далі перебуватиму під домашнім арештом. Але це не зупиняє мене — і далі оскаржуватиму рішення у встановленому законом порядку", — заявив Труханов.

За що судять Труханова

Кримінальне провадження проти Труханова стосується масштабної повені, яка сталася в Одесі після сильних злив. Слідство вважає, що міська влада не забезпечила необхідних заходів для запобігання наслідкам стихії. Сам ексмер категорично не погоджується з обвинуваченнями.

"Мені інкримінують те, що міська рада "не зупинила стихійне лихо". Вперше в Україні посадовця намагаються притягти до відповідальності за природне явище", — сказав він.

Зазначимо, Геннадій Труханов є фігурантом справи щодо наслідків повені в Одесі, яка сталася наприкінці вересня. Тоді під воду пішло більшість вулиць міста, багато людей загинуло. Слідство розглядає можливість неналежного реагування міської влади на наслідки стихії та оцінює дії посадових осіб. 

Російський паспорт і втрата громадянства

Одним із найбільш резонансних епізодів стало позбавлення Труханова українського громадянства. Рішення ухвалили після появи в матеріалах слідства даних про можливий російський паспорт чиновника. Після цього його усунули з посади мера, фактично відсторонивши від виконання повноважень.

Нагадаємо, в Одесі призначили нового керівника Департаменту у справах ветеранів міської ради. Також ми писали, що в Одеській міськраді представили нового очільника Пересипської районної адміністрації Юрія Кущенка. 

Одеса Геннадій Труханов Одеська область звільнення Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
