Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В подвале одесской высотки искали взрывчатку — задержали соседа

В подвале одесской высотки искали взрывчатку — задержали соседа

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 10:36
Одессит сообщил о фейковом минировании - пойдет в тюрьму
Задержан мужчина, который сообщил о взрывчатке. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители установили и задержали мужчину, который сообщил о якобы заложенной взрывчатке в подвале многоэтажки. Информация оказалась ложной, а нарушителю объявили подозрение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Мужчина сообщил о "200 кг тротила"

По их данным, несколько дней назад на линию 102 позвонил неизвестный и заявил о заминировании подвала дома в Киевском районе Одессы. На место прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. При осмотре здания и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили.

Полицейские оперативно установили личность "минера". Им оказался 46-летний местный житель, проживающий в том же доме. Мужчина объяснил, что сделал звонок в состоянии алкогольного опьянения и осознавал, что распространяет ложную информацию.

Какое наказание за лжеминирование

Фигуранта задержали в процессуальном порядке. Ему объявлено подозрение по статье заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва. Санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, во время ночного рейда на реке Репида инспекторы в Одесской области наткнулись на браконьера. Также мы писали, что бывший судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Александр Боярский избежал заключения.

Одесса минирование взрыв Одесская область Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации