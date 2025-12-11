Одессит сообщил о фейковом минировании - пойдет в тюрьму

Задержан мужчина, который сообщил о взрывчатке. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители установили и задержали мужчину, который сообщил о якобы заложенной взрывчатке в подвале многоэтажки. Информация оказалась ложной, а нарушителю объявили подозрение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мужчина сообщил о "200 кг тротила"

По их данным, несколько дней назад на линию 102 позвонил неизвестный и заявил о заминировании подвала дома в Киевском районе Одессы. На место прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. При осмотре здания и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили.

Полицейские оперативно установили личность "минера". Им оказался 46-летний местный житель, проживающий в том же доме. Мужчина объяснил, что сделал звонок в состоянии алкогольного опьянения и осознавал, что распространяет ложную информацию.

Какое наказание за лжеминирование

Фигуранта задержали в процессуальном порядке. Ему объявлено подозрение по статье заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва. Санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

