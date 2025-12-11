Одесит повідомив про фейкове замінування — піде до в'язниці

Затриманий чоловік, який повідомив про вибухівку. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці встановили та затримали чоловіка, який повідомив про нібито закладену вибухівку в підвалі багатоповерхівки. Інформація виявилася неправдивою, а порушнику оголосили підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Чоловік повідомив про "200 кг тротилу"

За їхніми даними, кілька днів тому на лінію 102 зателефонував невідомий і заявив про замінування підвалу будинку в Київському районі Одеси. На місце прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Під час огляду будівлі та прилеглої території жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин не виявили.

Поліцейські оперативно встановили особу "мінера". Ним виявився 46-річний місцевий житель, який проживає у тому ж будинку. Чоловік пояснив, що зробив дзвінок у стані алкогольного сп’яніння та усвідомлював, що поширює неправдиву інформацію.

Яке покарання за лжемінування

Фігуранта затримали у процесуальному порядку. Йому оголошено підозру статтею завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху. Санкція передбачає до шести років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, під час нічного рейду на річці Репіда інспектори на Одещині натрапили на браконьєра. Також ми писали, що колишній суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександр Боярський уникнув ув’язнення.