Браконьєр на річці Репіда виловив 146 рибин — Новини Одеси

Затриманий браконьєр. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Під час нічного рейду на річці Репіда інспектори на Одещині натрапили на серйозне порушення правил рибальства. Чоловік користуючись забороненим знаряддям виловив понад сто особин.

Про це повідомив Одеський рибоохоронний патруль.

Виловлена риба. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Браконьєра спіймали під час лову

За їхніми даними, під час перевірки вони зафіксували використання забороненого знаряддя так званого "телевізора". За допомогою цього засобу чоловік встиг виловити 146 рибин: 128 плоскирок, 11 тараней, 5 карасів та 2 окуні. Порушення виявили на ділянці річки Репіда біля автошляху Одеса-Рені, неподалік села Нова Некрасівка Саф’янівської громади.

Яке покарання загрожує

Інспектори оформили протокол статтею грубе порушення правил рибальства. Збитки державі оцінили у 231 625 гривень. Для подальших дій на місце приїхала слідчо-оперативна група, яка вилучила заборонене знаряддя та всю рибу.

