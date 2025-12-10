Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине поймали браконьера с телевизором — что известно

На Одесчине поймали браконьера с телевизором — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 18:03
Браконьер на реке Репида выловил 146 рыбин - Новости Одессы
Задержанный браконьер. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Во время ночного рейда на реке Репида инспекторы в Одесской области наткнулись на серьезное нарушение правил рыболовства. Мужчина пользуясь запрещенным орудием выловил более ста особей.

Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль.

Реклама
Читайте также:
На Одещині спіймали браконьєра з телевізором — що відомо - фото 1
Выловленная рыба. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Браконьера поймали во время ловли

По их данным, во время проверки они зафиксировали использование запрещенного орудия так называемого "телевизора". С помощью этого средства мужчина успел выловить 146 рыбин: 128 плоскирок, 11 тараней, 5 карасей и 2 окуня. Нарушение обнаружили на участке реки Репида возле автодороги Одесса-Рени, недалеко от села Новая Некрасовка Сафьяновской громады.

Какое наказание грозит

Инспекторы оформили протокол статьей грубое нарушение правил рыболовства. Убытки государству оценили в 231 625 гривен. Для дальнейших действий на место приехала следственно-оперативная группа, которая изъяла запрещенное орудие и всю рыбу.

Напомним, стали известны подробности об убитом в Одессе мужчине. Также мы писали, что судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Александр Боярский избежал заключения по громкому делу о незаконных решениях, позволявших мужчинам выезжать из Украины.

Одесса Одесская область браконьеры Новости Одессы рыба река
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации