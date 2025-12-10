Браконьер на реке Репида выловил 146 рыбин - Новости Одессы

Задержанный браконьер. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Во время ночного рейда на реке Репида инспекторы в Одесской области наткнулись на серьезное нарушение правил рыболовства. Мужчина пользуясь запрещенным орудием выловил более ста особей.

Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль.

Выловленная рыба. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Браконьера поймали во время ловли

По их данным, во время проверки они зафиксировали использование запрещенного орудия так называемого "телевизора". С помощью этого средства мужчина успел выловить 146 рыбин: 128 плоскирок, 11 тараней, 5 карасей и 2 окуня. Нарушение обнаружили на участке реки Репида возле автодороги Одесса-Рени, недалеко от села Новая Некрасовка Сафьяновской громады.

Какое наказание грозит

Инспекторы оформили протокол статьей грубое нарушение правил рыболовства. Убытки государству оценили в 231 625 гривен. Для дальнейших действий на место приехала следственно-оперативная группа, которая изъяла запрещенное орудие и всю рыбу.

