Браконьер на реке Репида выловил 146 рыбин - Новости Одессы

На Одесчине поймали браконьера с телевизором — что известно
Во время ночного рейда на реке Репида инспекторы в Одесской области наткнулись на серьезное нарушение правил рыболовства. Мужчина пользуясь запрещенным орудием выловил более ста особей.
Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль.
Браконьера поймали во время ловли
По их данным, во время проверки они зафиксировали использование запрещенного орудия так называемого "телевизора". С помощью этого средства мужчина успел выловить 146 рыбин: 128 плоскирок, 11 тараней, 5 карасей и 2 окуня. Нарушение обнаружили на участке реки Репида возле автодороги Одесса-Рени, недалеко от села Новая Некрасовка Сафьяновской громады.
Какое наказание грозит
Инспекторы оформили протокол статьей грубое нарушение правил рыболовства. Убытки государству оценили в 231 625 гривен. Для дальнейших действий на место приехала следственно-оперативная группа, которая изъяла запрещенное орудие и всю рыбу.
