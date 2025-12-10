Видео
Україна
Вечерняя стрельба в Одессе — стали известны детали о погибшем

Вечерняя стрельба в Одессе — стали известны детали о погибшем

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 15:00
Стрельба на Фонтанской дороге в Одессе: что известно
Место, где застрелили мужчину в Одессе. Фото: Нацполиция Одесской области

Вечером 9 декабря на Фонтанской дороге в Одессе застрелили 45-летнего мужчину. Известно, что убитый не имел отношения к службе в рядах ВСУ или ТЦК и СП.

Об этом сообщает издание "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Читайте также:

Полиция рассматривает версию умышленного убийства

По информации собственных источников "Суспільного" в СБУ, убитый мужчина не имел отношения к волонтерской деятельности, службе в рядах ВСУ или ТЦК и СП. Это опровергает ранние предположения, которые появились в соцсетях сразу после происшествия. Такое ошибочное предположение сделали из-за личных вещей застреленного, среди которых и трость, для людей с инвалидностью.

Мужчину нашли мертвым на обочине

По информации полиции, стрельба произошла около 18:00. Очевидцы услышали несколько выстрелов и сообщили об этом в полицию. Когда правоохранители приехали на место, они обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Он погиб до приезда медиков.

По факту смерти открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — умышленное убийство. Правоохранители устанавливают личность стрелка и его возможные мотивы.

Напомним, в Минобороны разоблачили схему продажи списанных кораблей ВМС. Также мы писали, что в одесском порту задержали судно, которое причастно к краже украинского зерна на оккупированных территориях.

Одесса убийство стрельба полиция Одесская область ранение
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
