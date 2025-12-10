Стрельба на Фонтанской дороге в Одессе: что известно

Место, где застрелили мужчину в Одессе. Фото: Нацполиция Одесской области

Вечером 9 декабря на Фонтанской дороге в Одессе застрелили 45-летнего мужчину. Известно, что убитый не имел отношения к службе в рядах ВСУ или ТЦК и СП.

Об этом сообщает издание "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Полиция рассматривает версию умышленного убийства

По информации собственных источников "Суспільного" в СБУ, убитый мужчина не имел отношения к волонтерской деятельности, службе в рядах ВСУ или ТЦК и СП. Это опровергает ранние предположения, которые появились в соцсетях сразу после происшествия. Такое ошибочное предположение сделали из-за личных вещей застреленного, среди которых и трость, для людей с инвалидностью.

Мужчину нашли мертвым на обочине

По информации полиции, стрельба произошла около 18:00. Очевидцы услышали несколько выстрелов и сообщили об этом в полицию. Когда правоохранители приехали на место, они обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Он погиб до приезда медиков.

По факту смерти открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — умышленное убийство. Правоохранители устанавливают личность стрелка и его возможные мотивы.

