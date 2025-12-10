Стрілянина на Фонтанській дорозі в Одесі: що відомо

Місце, де застрелили чоловіка в Одесі. Фото: Нацполіція Одещини

Увечері 9 грудня на Фонтанській дорозі в Одесі застрелили 45-річного чоловіка. Відомо, що вбитий не мав стосунку служби у лавах ЗСУ або ТЦК та СП.

Про це повідомляє видання "Суспільне" з посиланням на власні джерела у СБУ.

Поліція розглядає версію умисного вбивства

За інформацією власних джерел "Суспільного" в СБУ, убитий чоловік не мав стосунку до волонтерської діяльності, служби у лавах ЗСУ або ТЦК та СП. Це спростовує ранні припущення, які з’явилися в соцмережах одразу після події. Таке помилкове припущення зробили через особисті речі застреленого, серед яких і тростина, якими користуються люди з інвалідністю.

Чоловіка знайшли мертвим на узбіччі

За інформацією поліції, стрілянина сталася близько 18:00. Очевидці почули кілька пострілів і повідомили про це в поліцію. Коли правоохоронці приїхали на місце, вони виявили чоловіка з вогнепальними пораненнями. Він загинув до приїзду медиків.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють особу стрілка та його можливі мотиви.

