Головна Одеса Вечірня стрілянина в Одесі — стали відомі деталі щодо вбитого

Вечірня стрілянина в Одесі — стали відомі деталі щодо вбитого

Дата публікації: 10 грудня 2025 15:00
Стрілянина на Фонтанській дорозі в Одесі: що відомо
Місце, де застрелили чоловіка в Одесі. Фото: Нацполіція Одещини

Увечері 9 грудня на Фонтанській дорозі в Одесі застрелили 45-річного чоловіка. Відомо, що вбитий не мав стосунку служби у лавах ЗСУ або ТЦК та СП.

Про це повідомляє видання "Суспільне" з посиланням на власні джерела у СБУ.

Поліція розглядає версію умисного вбивства

За інформацією власних джерел "Суспільного" в СБУ, убитий чоловік не мав стосунку до волонтерської діяльності, служби у лавах ЗСУ або ТЦК та СП. Це спростовує ранні припущення, які з’явилися в соцмережах одразу після події. Таке помилкове припущення зробили через особисті речі застреленого, серед яких і тростина, якими користуються люди з інвалідністю.

Чоловіка знайшли мертвим на узбіччі

За інформацією поліції, стрілянина сталася близько 18:00. Очевидці почули кілька пострілів і повідомили про це в поліцію. Коли правоохоронці приїхали на місце, вони виявили чоловіка з вогнепальними пораненнями. Він загинув до приїзду медиків.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють особу стрілка та його можливі мотиви.

Нагадаємо, у Міноборони викрили схему продажу списаних кораблів ВМС. Також ми писали, що в одеському порту затримали судно, яке причетне до крадіжки українського зерна на окупованих територіях.

Одеса вбивство стрілянина поліція Одеська область поранення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
