Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вбив жінку, а вигадав ДТП — на Одещині покарали чоловіка

Вбив жінку, а вигадав ДТП — на Одещині покарали чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 13:32
Вирок чоловіку, який вигадував ДТП після вбивства співмешканки
Підозрюваний в залі суду. Фото: Нацполіція

Суд на Одещині оголосив вирок чоловіку, який до смерті побив свою співмешканку, а правоохоронцям заявив, що жінку нібито збила машина. Поліцейські довели його причетність, і тепер він проведе за ґратами понад сім років.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:
Вбив жінку, а вигадав ДТП — на Одещині покарали чоловіка - фото 1
Чоловік залишив жінку на дорозі. Фото: Нацполіція

Вбив жінку, а сказав, що її збила машина

Трагедія сталася на початку лютого в одному з сіл Великодальницької громади. За даними слідства, дорогою додому між 42-річним чоловіком і його 49-річною співмешканкою виникла сварка через ревнощі. Чоловік був у стані сп’яніння, під час конфлікту вдарив жінку, а після падіння продовжив бити. Потерпіла померла ще до приїзду медиків.

Судово-медична експертиза встановила, що жінка загинула від тяжких травм, несумісних із життям. Щоб уникнути відповідальності, чоловік заявив поліцейським, що жінку начебто збив автомобіль і водій утік. Але зібрані докази спростували його версію.

Правоохоронці також встановили, що на момент події чоловік перебував під пробаційним наглядом за попередній злочин у сфері незаконного обігу наркотиків, і до завершення строку залишалося два місяці. Пізніше він зізнався у скоєному та заявив, що боявся опинитися у в’язниці й тому вигадав історію про ДТП.

Яке покарання за вбивство

Після затримання слідчі звернулися до суду з клопотанням про тримання під вартою, і його задовольнили. Зібрані докази дозволили висунути обвинувачення за статтею умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Суд визнав чоловіка винним. З урахуванням щирого каяття та приєднання попереднього невідбутого покарання йому призначили 7 років і 2 місяці позбавлення волі. 

Нагадаємо, на лінію 102 зателефонував невідомий і заявив про замінування підвалу будинку в Київському районі Одеси. Також ми писали, що апеляційний суд відмовився змінювати запобіжний захід для Геннадія Труханова.

ДТП Одеса вбивство Одеська область Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації