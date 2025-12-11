Вирок чоловіку, який вигадував ДТП після вбивства співмешканки

Підозрюваний в залі суду. Фото: Нацполіція

Суд на Одещині оголосив вирок чоловіку, який до смерті побив свою співмешканку, а правоохоронцям заявив, що жінку нібито збила машина. Поліцейські довели його причетність, і тепер він проведе за ґратами понад сім років.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Чоловік залишив жінку на дорозі. Фото: Нацполіція

Вбив жінку, а сказав, що її збила машина

Трагедія сталася на початку лютого в одному з сіл Великодальницької громади. За даними слідства, дорогою додому між 42-річним чоловіком і його 49-річною співмешканкою виникла сварка через ревнощі. Чоловік був у стані сп’яніння, під час конфлікту вдарив жінку, а після падіння продовжив бити. Потерпіла померла ще до приїзду медиків.

Судово-медична експертиза встановила, що жінка загинула від тяжких травм, несумісних із життям. Щоб уникнути відповідальності, чоловік заявив поліцейським, що жінку начебто збив автомобіль і водій утік. Але зібрані докази спростували його версію.

Правоохоронці також встановили, що на момент події чоловік перебував під пробаційним наглядом за попередній злочин у сфері незаконного обігу наркотиків, і до завершення строку залишалося два місяці. Пізніше він зізнався у скоєному та заявив, що боявся опинитися у в’язниці й тому вигадав історію про ДТП.

Яке покарання за вбивство

Після затримання слідчі звернулися до суду з клопотанням про тримання під вартою, і його задовольнили. Зібрані докази дозволили висунути обвинувачення за статтею умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Суд визнав чоловіка винним. З урахуванням щирого каяття та приєднання попереднього невідбутого покарання йому призначили 7 років і 2 місяці позбавлення волі.

