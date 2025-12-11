Изменение приговора одесситу за публикацию данных о ВСУ

Задержанный одессит. Фото: Одесская областная прокуратура

Апелляционный суд ужесточил наказание одесситу, который публиковал в данные о работе ТЦК и оборонных локациях. Судьи согласились с прокурорами, что предыдущий приговор был слишком мягким и назначили реальный срок.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Одессит сдавал позиции ВСУ и ТЦК

Следствие установило, что в 2024 году 37-летний мужчина многократно публиковал в открытом Telegram-канале списки и фотоматериалы с точными датами и локациями работы территориальных центров комплектования и мест оповещения мобилизационных ресурсов. Также он размещал сведения об одном из блокпостов, который входит в систему обороны Одессы. Такие данные могут использоваться врагом и создают реальные риски для военных и гражданских.

Назначили реальный срок

Суд первой инстанции признал мужчину виновным и назначил пять лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Впрочем, прокуроры обжаловали решение первой инстанции, отметив, что условный срок не соответствует тяжести нарушения и опасности, которую несли действия обвиняемого во время полномасштабной войны. Апелляционный суд согласился с их аргументами и назначил реальное наказание — пять лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе правоохранители установили и задержали мужчину, который сообщил о якобы заложенной взрывчатке в подвале многоэтажки. Также мы писали, что экс-мэра Одессы Геннадия Труханова оставили под домашним арестом.