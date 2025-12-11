Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеситу переглянули вирок за публікацію даних про ЗСУ — покарання

Одеситу переглянули вирок за публікацію даних про ЗСУ — покарання

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 11:35
Змінення вироку одеситу за публікацію даних про ЗСУ
Затриманий одесит. Фото: Одеська обласна прокуратура

Апеляційний суд посилив покарання одеситу, який публікував у дані про роботу ТЦК та оборонні локації. Судді погодилися з прокурорами, що попередній вирок був надто м’яким і призначили реальний строк.

Про це у четвер, 11 грудня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі. 

Реклама
Читайте також:

Одесит здавав позиції ЗСУ та ТЦК

Слідство встановило, що у 2024 році 37-річний чоловік багаторазово публікував у відкритому Telegram-каналі списки й фотоматеріали з точними датами та локаціями роботи територіальних центрів комплектування та місць оповіщення мобілізаційних ресурсів. Також він розміщував відомості про один із блокпостів, який входить до системи оборони Одеси. Такі дані можуть використовуватися ворогом і створюють реальні ризики для військових та цивільних.

Призначили реальний строк

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним та призначив п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. Втім, прокурори оскаржили рішення першої інстанції, наголосивши, що умовний термін не відповідає тяжкості порушення й небезпеці, яку несли дії обвинуваченого під час повномасштабної війни. Апеляційний суд погодився з їхніми аргументами та призначив реальне покарання — п’ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці встановили та затримали чоловіка, який повідомив про нібито закладену вибухівку в підвалі багатоповерхівки. Також ми писали, що ексмера Одеси Геннадія Труханова залишили під домашнім арештом

Одеса Одеська область Новини Одеси покарання ТЦК та СП судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації