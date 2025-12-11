Змінення вироку одеситу за публікацію даних про ЗСУ

Затриманий одесит. Фото: Одеська обласна прокуратура

Апеляційний суд посилив покарання одеситу, який публікував у дані про роботу ТЦК та оборонні локації. Судді погодилися з прокурорами, що попередній вирок був надто м’яким і призначили реальний строк.

Про це у четвер, 11 грудня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Одесит здавав позиції ЗСУ та ТЦК

Слідство встановило, що у 2024 році 37-річний чоловік багаторазово публікував у відкритому Telegram-каналі списки й фотоматеріали з точними датами та локаціями роботи територіальних центрів комплектування та місць оповіщення мобілізаційних ресурсів. Також він розміщував відомості про один із блокпостів, який входить до системи оборони Одеси. Такі дані можуть використовуватися ворогом і створюють реальні ризики для військових та цивільних.

Призначили реальний строк

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним та призначив п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. Втім, прокурори оскаржили рішення першої інстанції, наголосивши, що умовний термін не відповідає тяжкості порушення й небезпеці, яку несли дії обвинуваченого під час повномасштабної війни. Апеляційний суд погодився з їхніми аргументами та призначив реальне покарання — п’ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці встановили та затримали чоловіка, який повідомив про нібито закладену вибухівку в підвалі багатоповерхівки. Також ми писали, що ексмера Одеси Геннадія Труханова залишили під домашнім арештом.