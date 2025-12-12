В Одессе будут судить псевдоюриста за мошенничество с военными

Полицейская составляет протокол. Фото: Нацполиция

В Одессе будут судить бывшего работника юридической компании, который под видом правовой помощи обманул военнослужащих. Мужчина брал деньги за услуги, которые не имел права предоставлять, и присвоил почти 138 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Как работала схема

По данным полиции, 46-летний мужчина сотрудничал с юридической компанией по договору и отвечал только за консультации клиентов. Потерпевшие — военнослужащие ВСУ — находили компанию через объявления в соцсетях и обращались за помощью.

После первичной консультации мужчина не передавал клиентов профильным юристам, а сам называл стоимость "сопровождения". Договоры он не заключал, а для оплаты давал реквизиты банковских карточек своих родственников вместо официального счета компании.

Сколько денег присвоил

В течение трех месяцев мужчина обманул восьмерых военных. Каждый из них перевел от 7 до 39 тыс. грн. Общая сумма ущерба составила 137 899 грн, которые фигурант снял наличными и потратил на собственные нужды.

Чтобы скрыть обман, он продолжал общаться с клиентами и уверял, что работа якобы продолжается, но требует больше времени.

Какое наказание

Схему полицейские разоблачили после того, как к ним обратился один из военных, после чего правоохранители установили и других пострадавших. Фигуранту грозит до трех лет заключения.

Напомним, суд в Одесской области вынес приговор военнослужащему, который подделал водительское удостоверение. Также мы писали, что в Одессе работников ТЦК подозревают в силовой попытке мобилизовать военного, недавно вернувшегося из российского плена.