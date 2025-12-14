Приговор военному в Одесской области за перелом носа женщине

На Одесчине военный сломал нос женщине — какой приговор
В Одесской области суд наказал военнослужащего за избиение женщины в жилом доме. После конфликта она получила перелом носа и другие травмы, а боец признал свою вину и получил штраф.
Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Конфликт с военным
Как установил суд, происшествие произошло 12 октября 2025 года в доме, где проживает военнослужащий. В коридоре между ним и женщиной возник внезапный конфликт. Во время спора мужчина подошел к ней, силой повалил на пол и трижды ударил кулаком по лицу.
У женщины зафиксировали ссадины на лице и закрытый перелом костей носа со смещением обломков.
Какое решение суда
Поскольку обвиняемый полностью признал свою вину, а потерпевшая не возражала против упрощенного рассмотрения, суд вынес приговор без проведения заседания.
В результате суд признал военнослужащего виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, и назначил ему штраф в размере 1530 гривен.
Напомним, одессит, который сменил родной город на окопы террористов получил суровое наказание. Также мы писали, что в Одессе будут судить бывшего работника юридической компании, который обманул военнослужащих.
Читайте Новини.LIVE!