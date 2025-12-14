Приговор военному в Одесской области за перелом носа женщине

Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Одесской области суд наказал военнослужащего за избиение женщины в жилом доме. После конфликта она получила перелом носа и другие травмы, а боец признал свою вину и получил штраф.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Конфликт с военным

Как установил суд, происшествие произошло 12 октября 2025 года в доме, где проживает военнослужащий. В коридоре между ним и женщиной возник внезапный конфликт. Во время спора мужчина подошел к ней, силой повалил на пол и трижды ударил кулаком по лицу.

У женщины зафиксировали ссадины на лице и закрытый перелом костей носа со смещением обломков.

Какое решение суда

Поскольку обвиняемый полностью признал свою вину, а потерпевшая не возражала против упрощенного рассмотрения, суд вынес приговор без проведения заседания.

В результате суд признал военнослужащего виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, и назначил ему штраф в размере 1530 гривен.

