Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине военный сломал нос женщине — какой приговор

На Одесчине военный сломал нос женщине — какой приговор

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 01:47
Приговор военному в Одесской области за перелом носа женщине
Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Одесской области суд наказал военнослужащего за избиение женщины в жилом доме. После конфликта она получила перелом носа и другие травмы, а боец признал свою вину и получил штраф.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Конфликт с военным

Как установил суд, происшествие произошло 12 октября 2025 года в доме, где проживает военнослужащий. В коридоре между ним и женщиной возник внезапный конфликт. Во время спора мужчина подошел к ней, силой повалил на пол и трижды ударил кулаком по лицу.

У женщины зафиксировали ссадины на лице и закрытый перелом костей носа со смещением обломков.

Какое решение суда

Поскольку обвиняемый полностью признал свою вину, а потерпевшая не возражала против упрощенного рассмотрения, суд вынес приговор без проведения заседания.

В результате суд признал военнослужащего виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, и назначил ему штраф в размере 1530 гривен.

Напомним, одессит, который сменил родной город на окопы террористов получил суровое наказание. Также мы писали, что в Одессе будут судить бывшего работника юридической компании, который обманул военнослужащих.

избиение Одесская область военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации