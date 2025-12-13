Видео
Предатель "Псих" — суд Одессы вынес приговор боевику "ДНР"

Предатель "Псих" — суд Одессы вынес приговор боевику "ДНР"

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 00:33
Суд Одессы вынес приговор боевику "ДНР" — воевал на стороне оккупантов
Осужден предатель Украины из Одессы, воевавший на стороне оккупантов. Фото: Прокуратура Одессы

Суровый приговор получил 44-летний одессит, который сменил родной город на окопы террористов. Мужчина добровольно присоединился к боевикам так называемой "ДНР" и годами воевал против украинской армии.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Детали дела

История началась еще на старте российской агрессии — в 2014 году. Фигурант выехал в Донецк. Там он быстро нашел себе место в силовом блоке захватчиков и получил красноречивый позывной — "Псих".

Сначала одессит находился в рядах так называемого "ополчения". А уже в июле 2014-го присоединился к танковому батальону "Дизель".

Предатель занял должность механика экипажа танка. Он принимал непосредственное участие в ожесточенных боях на востоке Украины. Его экипаж штурмовал украинские позиции в районах Иловайска, Дебальцево и Углегорска. Также "Псих" воевал вблизи Шахтерска, сел Изварино и Еленовка.

Решение суда

Суд признал боевика виновным. Ему заочно назначили 14 лет заключения. Реальный отсчет срока наказания начнется только с момента, когда украинские правоохранители задержат фигуранта.

Ранее стало известно, что Одесский апелляционный суд отменил мягкий приговор священнику УПЦ МП. Вместо испытательного срока клирик получил пять реальных лет за решеткой, за призывы против Украины и оправдание агрессии РФ.

Также сообщалось, что экс-депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым VI созыва признали виновным в государственной измене. Заочно его приговорили к заключению.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
