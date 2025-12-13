Відео
Головна Одеса Зрадник із позивним "Псих" — суд Одеси виніс вирок бойовику "ДНР"

Зрадник із позивним "Псих" — суд Одеси виніс вирок бойовику "ДНР"

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 00:33
Суд Одеси виніс вирок бойовику "ДНР" — воював на боці окупантів
Засуджений зрадник України з Одеси, який воював на боці окупантів. Фото: Прокуратура Одеси

Суворий вирок отримав 44-річний одесит, який змінив рідне місто на окопи терористів. Чоловік добровільно приєднався до бойовиків так званої "ДНР" і роками воював проти української армії.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

Історія почалася ще на старті російської агресії — у 2014 році. Фігурант виїхав до Донецька. Там він швидко знайшов собі місце у силовому блоці загарбників і отримав красномовний позивний — "Псих".

Спочатку одесит перебував у лавах так званого "ополчення". А вже у липні 2014-го приєднався до танкового батальйону "Дизель".

Зрадник обійняв посаду механіка екіпажу танка. Він брав безпосередню участь у найзапекліших боях на сході України. Його екіпаж штурмував українські позиції в районах Іловайська, Дебальцевого та Вуглегірська. Також "Псих" воював поблизу Шахтарська, сіл Ізварине та Оленівка.

Рішення суду

Суд визнав бойовика винним. Йому заочно призначили 14 років ув'язнення. Реальний відлік строку покарання розпочнеться лише з моменту, коли українські правоохоронці затримають фігуранта.

Раніше стало відомо, що Одеський апеляційний суд скасував м'який вирок священнику УПЦ МП. Замість іспитового терміну клірик отримав п'ять реальних років за ґратами, за заклики проти України та виправдовування агресії РФ.

Також повідомлялось, що ексдепутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання визнали винним у державній зраді. Заочно його засудили до ув'язнення.

Одеса ДНР суд держзрада війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
