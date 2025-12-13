Наказание военному за управление авто вопреки решению суда

Военному из Одесчины суд разрешил выплатить штраф частями
В Одесской области оштрафовали военнослужащего, который сознательно сел за руль, несмотря на действующий запрет управлять автомобилем. Мужчину остановили полицейские в Саврани, и во время проверки выяснилось, что он нарушил судебное решение.
Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Сел за руль вопреки запрету
Из материалов следствия известно, что солдат ранее не имел уголовных проблем. В июле его привлекли к админответственности за управление в состоянии опьянения и лишили прав на три года. Постановление вступило в силу, и военный был официально ознакомлен с запретом.
Несмотря на это, уже в октябре он сел за руль автомобиля Audi A8 и ехал по улице Соборной в Саврани, где его остановили полицейские. Мужчина признал, что знал о запрете, но все равно решил сесть за руль.
В суде военный полностью признал вину. Он согласился со всеми обстоятельствами, объяснил, что осознает свою ошибку, и попросил не наказывать строго.
Какое наказание получил военный
Суд назначил ему штраф в сумме 8 500 гривен. Оплатить его позволили частями.
Напомним, в Николаеве следователи задержали владельца квартиры, из окна которой выпрыгнула 24-летняя девушка. Также мы писали, что в Одессе будут судить бывшего работника юридической компании, который обманул военнослужащих.
Читайте Новини.LIVE!