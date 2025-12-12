Гибель 19-летней в Николаеве: задержали владельца квартиры

Полицейский составляет прокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

Полиция выяснила новые обстоятельства смерти 19-летней девушки в Николаеве. Следователи задержали владельца квартиры, где она проживала, и объявили ему подозрение.

Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Реклама

Читайте также:

Дом, из которого девушка выпрыгнула из окна. Фото: Нацполиция

Девушка выпрыгнула из окна

По их информации, трагедия произошла 10 декабря на улице Океановской. Местная жительница сообщила полиции, что с девятого этажа многоэтажки "выпала" девушка. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Во время проверки правоохранители выяснили, что девушка некоторое время жила в квартире 24-летнего николаевца вместе с еще четырьмя людьми в возрасте от 14 до 24 лет. По предварительным данным, в отношении нее систематически совершали противоправные действия.

Следствие установило, что погибшая не могла свободно покидать помещение. Двери квартиры были механически заблокированы, а перед трагедией она несколько часов находилась там одна, закрытая изнутри.

Задержан хозяин квартиры

Правоохранители задержали хозяина квартиры в процессуальном порядке и сообщили ему о подозрении о незаконном лишении свободы человека, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. В ближайшее время суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.

Напомним, в Одесской области объявили приговор мужчине, который до смерти избил свою сожительницу, а правоохранителям заявил, что женщину якобы сбила машина. Также мы писали, что в Одессе будут судить бывшего работника юридической компании, который обманул военнослужащих.