Україна
Незаконно утримували — у Миколаєві дівчина вистрибнула з вікна

Незаконно утримували — у Миколаєві дівчина вистрибнула з вікна

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 12:16
Загибель 19-річної у Миколаєві: затримали власника квартири
Поліцейський складає прокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

Поліція з’ясувала нові обставини смерті 19-річної дівчини у Миколаєві. Слідчі затримали власника квартири, де вона проживала, та оголосили йому підозру.

Про це у п'ятницю, 12 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області. 

Читайте також:
None - фото 1
Будинок, з якого дівчина вистрибнула з вікна. Фото: Нацполіція

Дівчина вистрибнула з вікна

За їхньою інформацією, трагедія сталася 10 грудня на вулиці Океанівській. Місцева мешканка повідомила поліцію, що з дев’ятого поверху багатоповерхівки "випала" дівчина. Потерпілу з тяжкими травмами доставили до лікарні, але врятувати її не вдалося.

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що дівчина певний час жила у квартирі 24-річного миколаївця разом із ще чотирма людьми віком від 14 до 24 років. За попередніми даними, щодо неї систематично вчиняли протиправні дії.

Слідство встановило, що загибла не могла вільно залишати помешкання. Двері квартири були механічно заблоковані, а перед трагедією вона кілька годин перебувала там одна, зачинена зсередини.

Затримано господаря квартири

Правоохоронці затримали господаря квартири у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру про незаконне позбавлення волі людини, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, на Одещині оголосили вирок чоловіку, який до смерті побив свою співмешканку, а правоохоронцям заявив, що жінку нібито збила машина. Також ми писали, що в Одесі судитимуть колишнього працівника юридичної компанії, який ошукав військовослужбовців. 

смерть поліція Миколаїв Миколаївська область самогубство Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
