Україна
Військовому з Одещини суд дозволи сплатити штраф частинами

Військовому з Одещини суд дозволи сплатити штраф частинами

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 01:35
Покарання військовому за керування авто всупереч рішенню суду
Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

На Одещині оштрафували військовослужбовця, який свідомо сів за кермо, попри чинну заборону керувати автомобілем. Чоловіка зупинили поліцейські у Саврані, і під час перевірки з’ясувалося, що він порушив судове рішення.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Сів за кермо всупереч забороні

З матеріалів слідства відомо, що солдат раніше не мав кримінальних проблем. У липні його притягнули до адмінвідповідальності за керування в стані сп’яніння й позбавили прав на три роки. Постанова набрала чинності, і військовий був офіційно ознайомлений із забороною.

Попри це, уже у жовтні він сів за кермо автомобіля Audi A8 та їхав вулицею Соборною у Саврані, де його зупинили поліцейські. Чоловік визнав, що знав про заборону, але все одно вирішив сісти за кермо.

У суді військовий повністю визнав провину. Він погодився з усіма обставинами, пояснив, що усвідомлює свою помилку, і попросив не карати суворо.

Яке покарання отримав військовий

Суд призначив йому штраф у сумі 8 500 гривень. Сплатити його дозволили частинами.

Нагадаємо, у Миколаєві слідчі затримали власника квартири, з вікна якої вистрибнула 24-річна дівчина. Також ми писали, що в Одесі судитимуть колишнього працівника юридичної компанії, який ошукав військовослужбовців.

авто Одеська область військові Новини Одеси безвідповідальність судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
