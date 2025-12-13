Покарання військовому за керування авто всупереч рішенню суду

Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

На Одещині оштрафували військовослужбовця, який свідомо сів за кермо, попри чинну заборону керувати автомобілем. Чоловіка зупинили поліцейські у Саврані, і під час перевірки з’ясувалося, що він порушив судове рішення.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Сів за кермо всупереч забороні

З матеріалів слідства відомо, що солдат раніше не мав кримінальних проблем. У липні його притягнули до адмінвідповідальності за керування в стані сп’яніння й позбавили прав на три роки. Постанова набрала чинності, і військовий був офіційно ознайомлений із забороною.

Попри це, уже у жовтні він сів за кермо автомобіля Audi A8 та їхав вулицею Соборною у Саврані, де його зупинили поліцейські. Чоловік визнав, що знав про заборону, але все одно вирішив сісти за кермо.

У суді військовий повністю визнав провину. Він погодився з усіма обставинами, пояснив, що усвідомлює свою помилку, і попросив не карати суворо.

Яке покарання отримав військовий

Суд призначив йому штраф у сумі 8 500 гривень. Сплатити його дозволили частинами.

