Суд в Измаиле наказал военного за игнорирование программы для обидчиков

В Измаилевоеннослужащий отказался выполнить решение суда. Мужчина должен был пройти программу для обидчиков, но сознательно этого не сделал. Дело рассмотрели в упрощенном порядке без судебных заседаний. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Уроженец Измаила, который служит старшим техником в механизированном подразделении, не выполнил судебное решение. Ранее его признали виновным в административном правонарушении, связанном с домашним насилием, и обязал пройти трехмесячную программу для обидчиков. Работники Измаильского городского центра социальных служб лично уведомили мужчину об этой обязанности и объяснили последствия отказа. Он под подпись подтвердил, что ознакомлен с решением суда, но в тот же день письменно заявил, что не собирается проходить программу. Военный ни разу не явился в центр социальных служб, хотя имел такую возможность и был предупрежден об уголовной ответственности.

Как наказали

Фемида пришла к выводу, что он умышленно уклонился от исполнения судебного решения. Мужчина признал свою вину и согласился на рассмотрение дела без судебного заседания. Отягчающих обстоятельств не установлено, а смягчающим признали искреннее раскаяние.

В результате ему назначили наказание в виде одного года пробационного надзора. Осужденный обязан регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за границу без разрешения.

