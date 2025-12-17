Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный из Одесчины проигнорировал решение суда — как наказали

Военный из Одесчины проигнорировал решение суда — как наказали

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 01:36
Суд в Измаиле наказал военного за игнорирование программы для обидчиков
Молоток в руках судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Измаилевоеннослужащий отказался выполнить решение суда. Мужчина должен был пройти программу для обидчиков, но сознательно этого не сделал. Дело рассмотрели в упрощенном порядке без судебных заседаний. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Уроженец Измаила, который служит старшим техником в механизированном подразделении, не выполнил судебное решение. Ранее его признали виновным в административном правонарушении, связанном с домашним насилием, и обязал пройти трехмесячную программу для обидчиков. Работники Измаильского городского центра социальных служб лично уведомили мужчину об этой обязанности и объяснили последствия отказа. Он под подпись подтвердил, что ознакомлен с решением суда, но в тот же день письменно заявил, что не собирается проходить программу. Военный ни разу не явился в центр социальных служб, хотя имел такую возможность и был предупрежден об уголовной ответственности.

Как наказали

Фемида пришла к выводу, что он умышленно уклонился от исполнения судебного решения. Мужчина признал свою вину и согласился на рассмотрение дела без судебного заседания. Отягчающих обстоятельств не установлено, а смягчающим признали искреннее раскаяние.

В результате ему назначили наказание в виде одного года пробационного надзора. Осужденный обязан регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за границу без разрешения.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе судили военного, укравшего телефон в аптеке. Также мы писали, что в Кропивницком судили мужчину, избившего полицейского в ТЦК.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации