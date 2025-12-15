В Одессе военный украл телефон из аптеки: детали дела

Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Одессе военнослужащий оказался в суде после того, как забрал чужой телефон с полки аптеки. Мужчина признал вину и возместил ущерб, однако судьи вынесли свое решение.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный вынес телефон из аптеки

Согласно материалам следствия, происшествие произошло вечером 22 сентября этого года в аптеке "АНЦ" на проспекте Ярослава Мудрого в Одессе. Солдат, служивший по мобилизации в 91-й запасной роте, заметил на витрине кассы забытый посетительницей телефон Samsung Galaxy A22 в мятном цвете.

Мужчина дождался момента, когда сотрудники отвернутся, убедился, что его действия никто не контролирует, и незаметно взял смартфон с прилавка. После этого он сразу покинул аптеку. По оценкам экспертов, стоимость телефона составляла 3 833 гривны.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в краже. Ему грозило до 8 лет лишения свободы, однако судьи учли раскаяние военного, а также то, что он возместил ущерб.

В результате мужчине назначили пять лет лишения свободы, но и это не было окончательным решением. Военного освободили от реального отбывания наказания с испытанием на два года. В течение этого времени он должен появляться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу без разрешения.

Напомним, в Одесской области суд наказал военнослужащего за избиение женщины в жилом доме. Также мы писали, что в Кропивницком судили жителя области, который во время пребывания в ТЦК избил полицейского.