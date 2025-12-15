Видео
Главная Одесса В Одессе военный украл телефон в аптеке — какое наказание получил

В Одессе военный украл телефон в аптеке — какое наказание получил

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 01:50
В Одессе военный украл телефон из аптеки: детали дела
Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Одессе военнослужащий оказался в суде после того, как забрал чужой телефон с полки аптеки. Мужчина признал вину и возместил ущерб, однако судьи вынесли свое решение.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Военный вынес телефон из аптеки

Согласно материалам следствия, происшествие произошло вечером 22 сентября этого года в аптеке "АНЦ" на проспекте Ярослава Мудрого в Одессе. Солдат, служивший по мобилизации в 91-й запасной роте, заметил на витрине кассы забытый посетительницей телефон Samsung Galaxy A22 в мятном цвете.

Мужчина дождался момента, когда сотрудники отвернутся, убедился, что его действия никто не контролирует, и незаметно взял смартфон с прилавка. После этого он сразу покинул аптеку. По оценкам экспертов, стоимость телефона составляла 3 833 гривны.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в краже. Ему грозило до 8 лет лишения свободы, однако судьи учли раскаяние военного, а также то, что он возместил ущерб.

В результате мужчине назначили пять лет лишения свободы, но и это не было окончательным решением. Военного освободили от реального отбывания наказания с испытанием на два года. В течение этого времени он должен появляться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу без разрешения.

Напомним, в Одесской области суд наказал военнослужащего за избиение женщины в жилом доме. Также мы писали, что в Кропивницком судили жителя области, который во время пребывания в ТЦК избил полицейского.

Одесса суд Одесская область военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
