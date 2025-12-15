В Одесі військовий вкрав телефон з аптеки: деталі справи

Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

В Одесі військовослужбовець опинився у суді після того, як забрав чужий телефон з полиці аптеки. Чоловік визнав провину та відшкодував збитки, проте судді винесли своє рішення.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Військовий виніс телефон з аптеки

Згідно з матеріалами слідства, подія сталася увечері 22 вересня цього року в аптеці "АНЦ" на проспекті Ярослава Мудрого в Одесі. Солдат, який служив за мобілізацією у 91-й запасній роті, помітив на вітрині каси забутий відвідувачкою телефон Samsung Galaxy A22 у м’ятному кольорі.

Чоловік дочекався моменту, коли співробітники відвернуться, переконався, що його дії ніхто не контролює, і непомітно взяв смартфон з прилавка. Після цього він одразу покинув аптеку. За оцінками експертів, вартість телефона становила 3 833 гривні.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в крадіжці. Йому загрожувало до 8 років позбавлення волі, однак судді врахували каяття військового, а також те, що він відшкодував збитки.

У результаті чоловіку призначили п’ять років позбавлення волі, але й це не було остаточним рішення. Військового звільнили від реального відбування покарання з випробуванням на два роки. Протягом цього часу він повинен з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон без дозволу.

Нагадаємо, на Одещині суд покарав військовослужбовця за побиття жінки в житловому будинку. Також ми писали, що у Кропивницькому судили жителя області, який під час перебування в ТЦК побив поліцейського.