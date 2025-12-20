На Одещині військовий підробив паспорт: як покарали

Молоток в руках судді. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовця викрили з підробленим паспортом і наркотиками. Він надав документ правоохоронцям під час перевірки. Чоловік визнав провину та погодився на спрощений розгляд. Суд ухвалив обвинувальний вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

За матеріалами суду, обвинувачений — військовослужбовець, який раніше не мав судимостей. Він знайшов на автостанції в селі Вигода паспорт іншої людини та вклеїв у нього власне фото. Підроблений документ чоловік зберігав для подальшого використання. Під час перевірки документів у Біляївці він пред’явив цей паспорт поліцейському. Того ж дня правоохоронці виявили у нього паперовий згорток із канабісом.

Як з’ясувалося, чоловік самостійно виростив одну рослину конопель, висушив листя та зберігав наркотик для особистого вживання. Загальна маса канабісу становила понад 42 грами.

Як покарали

Суд визнав чоловіка винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: підроблення документа, використання підробленого паспорта та незаконне виготовлення і зберігання наркотиків без мети збуту. За сукупністю вироків йому призначили два роки пробаційного нагляду. Протягом цього часу засуджений має регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи та не виїжджати за кордон без дозволу.

Також з нього стягнуть понад 7 тисяч гривень судових витрат. Підроблений паспорт і наркотики суд постановив знищити.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині в ДТП потрапила військова автівка — є загиблі та постраждалі. Суд виніс вирок водію. Також ми писали, що на Одещині судили військового, який вигадав інвалідність дружині, щоб звільнитися зі служби.