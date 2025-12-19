Відео
Головна Одеса На Одещині військовий влаштував смертельну ДТП — що вирішив суд

На Одещині військовий влаштував смертельну ДТП — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 01:36
ДТП за участі бронеавтомобіля КОЗАК на Одещині — вирок суду
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: iStock

На трасі Спаське — Вилкове в Одеській області перекинувся військовий бронеавтомобіль КОЗАК-2. Усередині перебували дев’ять військовослужбовців. Внаслідок ДТП є загиблі та постражлалі. Водію винесли вирок за скоєне.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько полудня на автодорозі Спаське — Вилкове, неподалік автозаправки. Броньований автомобіль КОЗАК-2 рухався у напрямку села Приморське та на повороті з’їхав з дороги й перекинувся. За даними суду, водій перевищив дозволену швидкість. Замість встановлених 90 км/год він їхав близько 112 км/год і не впорався з керуванням. У салоні бронеавто перебували дев’ять військових.

Унаслідок аварії двоє пасажирів загинули від тяжких черепно-мозкових травм. Ще один військовослужбовець отримав тяжкі тілесні ушкодження та вижив. Водій визнав провину, розкаявся та повідомив, що про загибель побратимів дізнався вже у кареті швидкої допомоги.

Як покарали

Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. Цивільний позов військової частини про відшкодування понад 4,5 мільйона гривень збитків суд відхилив.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині покарали військового, який відмовився виконувати рішення суду. Також ми писали, що в Одесі військовий самовільно залишив частину — за скоєне отримав вирок.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
