ДТП за участі бронеавтомобіля КОЗАК на Одещині — вирок суду

На трасі Спаське — Вилкове в Одеській області перекинувся військовий бронеавтомобіль КОЗАК-2. Усередині перебували дев’ять військовослужбовців. Внаслідок ДТП є загиблі та постражлалі. Водію винесли вирок за скоєне.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько полудня на автодорозі Спаське — Вилкове, неподалік автозаправки. Броньований автомобіль КОЗАК-2 рухався у напрямку села Приморське та на повороті з’їхав з дороги й перекинувся. За даними суду, водій перевищив дозволену швидкість. Замість встановлених 90 км/год він їхав близько 112 км/год і не впорався з керуванням. У салоні бронеавто перебували дев’ять військових.

Унаслідок аварії двоє пасажирів загинули від тяжких черепно-мозкових травм. Ще один військовослужбовець отримав тяжкі тілесні ушкодження та вижив. Водій визнав провину, розкаявся та повідомив, що про загибель побратимів дізнався вже у кареті швидкої допомоги.

Як покарали

Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. Цивільний позов військової частини про відшкодування понад 4,5 мільйона гривень збитків суд відхилив.

