Суд Одеси засудив військового за втечу з частини

Житель Миколаївщини, який був мобілізований, самовільно залишив частину під час воєнного стану. Чоловік визнав провину та заявив, що пішов через страх за родину. Однак суд не повірив словам військового та виніс вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

За матеріалами підсудний — уродженець села Виноградівка Баштанського району Миколаївської області, мав середню спеціальну освіту та працював водієм. На момент подій він був мобілізований і проходив військову службу як солдат резерву 3 взводу 90 запасної роти військової частини. Близько 22:00 військовий умисно залишив місце дислокації підрозділу — район завантаження військової частини на потяг біля залізничного вокзалу "Одеса-Товарна". Після цього він перебував поза межами частини понад два роки, проводячи час на власний розсуд і не виконуючи обов’язків військової служби.

У суді обвинувачений повністю визнав вину. Він пояснив, що був мобілізований у січні 2023 року, а залишив службу через страх за родину. За його словами, син у той період проходив строкову службу, поруч із матір’ю та малолітньою донькою не залишилося чоловіків, тому він вирішив діяти на власний розсуд. Водночас чоловік заявив, що надалі проходити військову службу не бажає. Слідством встановлено, що син обвинуваченого дійсно служив, донька проживала з матір’ю та навчалася у школі, а мати залишалася в селі. При цьому жодних документів, які б підтверджували необхідність стороннього догляду або неможливість утримання дитини, суду не надали.

На думку суду, справжньою причиною стало небажання проходити службу та страх перед війною. Феміда також зазначила, що обвинувачений усвідомлював наслідки своїх дій і знав про сувору відповідальність за самовільне залишення частини в умовах воєнного стану.

Як покарали

Обставин, які б пом’якшували чи обтяжували покарання, під час розгляду не встановили. Чоловіка засудили за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України, він отримав вирок — п’ять років позбавлення волі.

