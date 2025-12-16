Суд Одессы осудил военного за побег из части

Молоток судьи. Фото иллюстративное: freepik

Житель Николаевщины, который был мобилизован, самовольно оставил часть во время военного положения. Мужчина признал вину и заявил, что ушел из-за страха за семью. Однако суд не поверил словам военного и вынес приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

По материалам подсудимый — уроженец села Виноградовка Баштанского района Николаевской области, имел среднее специальное образование и работал водителем. На момент событий он был мобилизован и проходил военную службу как солдат резерва 3 взвода 90 запасной роты воинской части. Около 22:00 военный умышленно покинул место дислокации подразделения — район загрузки воинской части на поезд возле железнодорожного вокзала "Одесса-Товарная". После этого он находился вне части более двух лет, проводя время по своему усмотрению и не выполняя обязанностей военной службы.

В суде обвиняемый полностью признал вину. Он пояснил, что был мобилизован в январе 2023 года, а оставил службу из-за страха за семью. По его словам, сын в тот период проходил срочную службу, рядом с матерью и малолетней дочерью не осталось мужчин, поэтому он решил действовать по своему усмотрению. В то же время мужчина заявил, что в дальнейшем проходить военную службу не желает. Следствием установлено, что сын обвиняемого действительно служил, дочь проживала с матерью и училась в школе, а мать оставалась в селе. При этом никаких документов, подтверждающих необходимость постороннего ухода или невозможность содержания ребенка, суду не предоставили.

По мнению суда, настоящей причиной стало нежелание проходить службу и страх перед войной. Фемида также отметила, что обвиняемый осознавал последствия своих действий и знал о строгой ответственности за самовольное оставление части в условиях военного положения.

Как наказали

Обстоятельств, которые бы смягчали или отягчали наказание, при рассмотрении не установили. Мужчину осудили по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины, он получил приговор — пять лет лишения свободы.

