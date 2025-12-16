Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе военный сбежал из части — что решил суд

В Одессе военный сбежал из части — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 01:36
Суд Одессы осудил военного за побег из части
Молоток судьи. Фото иллюстративное: freepik

Житель Николаевщины, который был мобилизован, самовольно оставил часть во время военного положения. Мужчина признал вину и заявил, что ушел из-за страха за семью. Однако суд не поверил словам военного и вынес приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По материалам подсудимый — уроженец села Виноградовка Баштанского района Николаевской области, имел среднее специальное образование и работал водителем. На момент событий он был мобилизован и проходил военную службу как солдат резерва 3 взвода 90 запасной роты воинской части. Около 22:00 военный умышленно покинул место дислокации подразделения — район загрузки воинской части на поезд возле железнодорожного вокзала "Одесса-Товарная". После этого он находился вне части более двух лет, проводя время по своему усмотрению и не выполняя обязанностей военной службы.

В суде обвиняемый полностью признал вину. Он пояснил, что был мобилизован в январе 2023 года, а оставил службу из-за страха за семью. По его словам, сын в тот период проходил срочную службу, рядом с матерью и малолетней дочерью не осталось мужчин, поэтому он решил действовать по своему усмотрению. В то же время мужчина заявил, что в дальнейшем проходить военную службу не желает. Следствием установлено, что сын обвиняемого действительно служил, дочь проживала с матерью и училась в школе, а мать оставалась в селе. При этом никаких документов, подтверждающих необходимость постороннего ухода или невозможность содержания ребенка, суду не предоставили.

По мнению суда, настоящей причиной стало нежелание проходить службу и страх перед войной. Фемида также отметила, что обвиняемый осознавал последствия своих действий и знал о строгой ответственности за самовольное оставление части в условиях военного положения.

Как наказали

Обстоятельств, которые бы смягчали или отягчали наказание, при рассмотрении не установили. Мужчину осудили по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины, он получил приговор — пять лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области судили военного, который сломал нос женщине. Также мы писали, что в Кропивницком приговор получил мужчина, избивший полицейского в ТЦК.

Одесса армия Одесская область Новости Одессы СОЧ судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации