ДТП с участием бронеавтомобиля КОЗАК в Одесской области - приговор суда

На трассе Спасское — Вилково в Одесской области перевернулся военный бронеавтомобиль КОЗАК-2. Внутри находились девять военнослужащих. В результате ДТП есть погибшие и постражлали. Водителю вынесли приговор за содеянное.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Дорожно-транспортное происшествие произошло около полудня на автодороге Спасское — Вилково, недалеко от автозаправки. Бронированный автомобиль КОЗАК-2 двигался в направлении села Приморское и на повороте съехал с дороги и перевернулся. По данным суда, водитель превысил разрешенную скорость. Вместо установленных 90 км/ч он ехал около 112 км/ч и не справился с управлением. В салоне бронеавто находились девять военных.

В результате аварии двое пассажиров погибли от тяжелых черепно-мозговых травм. Еще один военнослужащий получил тяжелые телесные повреждения и выжил. Водитель признал вину, раскаялся и сообщил, что о гибели собратьев узнал уже в карете скорой помощи.

Как наказали

Суд назначил ему пять лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Гражданский иск воинской части о возмещении более 4,5 миллиона гривен убытков суд отклонил.

