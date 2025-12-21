Відео
Головна Одеса Побив господаря дому — суд на Одещині оштрафував військового

Побив господаря дому — суд на Одещині оштрафував військового

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 01:45
На Одещині суд оштрафував офіцера ЗСУ за побиття знайомого
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Суд на Одещині визнав винним військовослужбовця, який побив чоловіка під час побутового конфлікту. Інцидент кваліфікували як умисне легке тілесне ушкодження, а офіцеру ЗСУ призначили штраф.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Військовий побив чоловіка

Відомо, що інцидент стався ввечері 12 жовтня 2025 року в приватному будинку, де проживав потерпілий. За матеріалами справи, між чоловіками виникла словесна суперечка на ґрунті особистої неприязні. Під час конфлікту військовий вдарив господаря будинку кулаком в обличчя і той упав на підлогу.

Після цього військовий продовжив бити потерпілого по голові й тулубу. Господар оселі отримав забійну рану надбрівної дуги, синці на обличчі, грудній клітці та животі, а також садна. Судово-медична експертиза встановила, що травми спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Яке покарання за побиття

Дії обвинуваченого військового кваліфікували як умисне легке тілесне ушкодження. Суд врахував щире каяття, позитивну характеристику за місцем служби, участь у бойових діях та наявність у нього малолітньої дитини. У підсумку офіцера визнали винним і призначили штраф 850 гривень.

Нагадаємо, в Одесі до суду скерували справу працівника РТЦК та СП, якого обвинувачують у побитті військового. Також ми писали, що співробітники СБУ ведуть розслідування щодо удару по портовій інфраструктурі на Одещині.

Одеса побиття Одеська область військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
