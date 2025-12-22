Відео
Чоловік втік з військової частини — вирок суду на Одещині

Чоловік втік з військової частини — вирок суду на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 01:40
Суд в Одеській області засудив матроса за СЗЧ під час війни
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

В Одеській області суд визнав винним матроса ЗСУ, який самовільно залишив військову частину під час воєнного стану. Чоловік понад місяць не виходив на службу, а в суді заявляв, що не є військовим і працює таксистом.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий утік з частини

Суд встановив, що у листопаді 2024 року мешканець Миколаївської області був призваний до лав Збройних сил України за мобілізацією та направлений до військової частини. Там його призначили водієм-хіміком підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Уже наступного дня після прибуття чоловік самовільно залишив розташування частини та зник. На службу він не повертався понад місяць, аж до моменту затримання правоохоронцями у грудні.

У суді обвинувачений провину не визнав. Він говорив, що нібито не був військовим і працював таксистом, а про "службу" дізнався вже після повідомлення про підозру. Також стверджував, що не підписував ніякі документи й не прибував до військової частини.

Яке покарання за СЗЧ

Проте свідки підтвердили, що чоловік прибув до частини, проходив оформлення та був присутній на шикуваннях. Суд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Йому призначили п’ять років позбавлення волі. 

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік хотів відкупитись від поліції й отримав вирок. Також ми писали, що на Житомирщині свідок Єгови відмовився від мобілізації.

суд Одеська область військові Новини Одеси СЗЧ судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
