Головна Одеса В Одесі затримали військового з холодною зброєю — як покарав суд

В Одесі затримали військового з холодною зброєю — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 01:36
Суд в Одесі оштрафував військовослужбовця за кастет
Суддя з молоком. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі військовослужбовець незаконно носив холодну зброю. Кастет-ніж виявили під час зупинки машини патрульними. Обвинувачений визнав вину та розкаявся. Однак уникнути покарання не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Подія сталася на проспекті Небесної Сотні в Одесі. Патрульні зупинили автомобіль Mazda 3 під керуванням військовослужбовця за контрактом у званні старшого сержанта. Під час спілкування з правоохоронцями водій повідомив, що в салоні автомобіля має кастет. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду авто поліцейські вилучили кастет-ніж моделі TR6420, який зберігався в бардачку. Згідно з висновком експертизи, предмет є комбінованою холодною зброєю — поєднанням ножа та кастета, носіння якої без дозволу заборонене.

Як покарали

У суді обвинувачений пояснив, що придбав кастет-ніж через інтернет для самозахисту та побутових потреб. Точний час покупки він не пам’ятає. Вину визнав повністю, щиро розкаявся та сприяв слідству. Суд також врахував, що чоловік є учасником бойових дій і раніше не мав судимостей.

За вироком суду чоловіка визнали винним у незаконному носінні холодної зброї. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також з обвинуваченого стягнули 5 088 гривень 96 копійок за проведення експертизи. Кастет-ніж конфіскували, відеозапис із місця події залишили в матеріалах справи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині покарали військового, який втік із військової частини. Також ми писали, що у Житомирі судили жінку з інвалідністю, яка фіктивно одружилася з чоловіком, щоб той уникнув мобілізації.

Одеса суд зброя Одеська область Новини Одеси судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
