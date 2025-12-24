Відео
Популярні запити

На Одещині двоє військових проникли у чужий будинок — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 01:36
Військові у Кодимі на Одещині отримали штраф за проникнення до будинку
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

У Кодимі, що на Одещині, двоє військовослужбовців незаконно проникли до приватного домоволодіння. Чоловіки розбили вікно та зайшли на веранду чужого будинку. Власниця застала їх на місці. Справу розглянули у спрощеному порядку без судових засідань.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався близько 16:30 у місті Кодима Одеської області. Двоє мобілізованих військовослужбовців, солдати різних військових частин, вирішили проникнути до приватного будинку. За матеріалами справи, вони діяли умисно та без дозволу власниці. Чоловіки розбили вікно й зайшли на веранду домоволодіння. Там їх і викрила господарка будинку. Обидва військові повністю визнали свою провину, підтвердили обставини досудового розслідування та погодилися на розгляд справи без їхньої присутності.

Як покарали

Суд кваліфікував дії обох обвинувачених за ч.1 ст.162 Кримінального кодексу України — незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи. Пом’якшувальними обставинами стали щире каяття та сприяння розкриттю правопорушення. Обтяжувальних обставин суд не встановив.

Одному з військових призначили штраф у розмірі 1 700 гривень, іншому — 850 гривень. Запобіжні заходи до них не застосовували.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судили військового, у якого виявили холодну зброю. Також ми писали, що боєць Десантно-штурмових військових не повернувся з відпустки, адже боявся війни — тепер сидітиме у в'язниці.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
