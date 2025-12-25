Підробив посвідчення тракториста і поїхав на тракторі на Одещині

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець самостійно виготовив підроблене посвідчення тракториста-машиніста. Документ він використав під час поїздки на тракторі між населеними пунктами області. Чоловіка зупинили поліцейські за порушення правил дорожнього руху. Згодом з’ясувалося, що посвідчення не має нічого спільного з офіційним зразком.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Житель Березівського району вирішив незаконно отримати право на керування сільськогосподарською технікою. Він не проходив медичний огляд, не навчався за відповідною професією та не складав іспитів, передбачених законодавством. Перебуваючи вдома, чоловік за допомогою комп’ютера, принтера та власної фотокартки виготовив посвідчення тракториста-машиніста. У документі були зазначені кілька категорій техніки, які надають право керування на території України, але сам бланк не відповідав офіційному зразку.

Чоловік їхав трактором МТЗ між Березівкою та селом Семихатки. Його зупинили поліцейські через порушення правил користування зовнішніми світловими приладами. На вимогу інспектора водій пред’явив підроблене посвідчення, усвідомлюючи, що документ є фальшивим.

Як покарали

Військового визнали винним у підробленні офіційного документа та використанні завідомо підробленого посвідчення. Йому призначили штраф у розмірі 6 800 гривень. Крім цього, з нього стягнули 3 565 гривень 60 копійок витрат за проведення експертизи документів. Підроблене посвідчення тракториста-машиніста підлягає знищенню після набрання вироком законної сили.

