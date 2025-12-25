Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий на Одещині підробив права — що вирішив суд

Військовий на Одещині підробив права — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 01:36
Підробив посвідчення тракториста і поїхав на тракторі на Одещині
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець самостійно виготовив підроблене посвідчення тракториста-машиніста. Документ він використав під час поїздки на тракторі між населеними пунктами області. Чоловіка зупинили поліцейські за порушення правил дорожнього руху. Згодом з’ясувалося, що посвідчення не має нічого спільного з офіційним зразком.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Житель Березівського району вирішив незаконно отримати право на керування сільськогосподарською технікою. Він не проходив медичний огляд, не навчався за відповідною професією та не складав іспитів, передбачених законодавством. Перебуваючи вдома, чоловік за допомогою комп’ютера, принтера та власної фотокартки виготовив посвідчення тракториста-машиніста. У документі були зазначені кілька категорій техніки, які надають право керування на території України, але сам бланк не відповідав офіційному зразку.

Чоловік їхав трактором МТЗ між Березівкою та селом Семихатки. Його зупинили поліцейські через порушення правил користування зовнішніми світловими приладами. На вимогу інспектора водій пред’явив підроблене посвідчення, усвідомлюючи, що документ є фальшивим.

Як покарали

Військового визнали винним у підробленні офіційного документа та використанні завідомо підробленого посвідчення. Йому призначили штраф у розмірі 6 800 гривень. Крім цього, з нього стягнули 3 565 гривень 60 копійок витрат за проведення експертизи документів. Підроблене посвідчення тракториста-машиніста підлягає знищенню після набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили двох військових, які незаконно проникли до чужого будинку. Також ми писали, що покарання отримав житель Вінницької області, який пішов з фронту у відпустку і не повернувся.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації