Військовий в Одесі незаконно проник у дві квартири

На Одещині військовослужбовець двічі незаконно проник до чужих квартир. Чоловік розбивав вікна на балконах і заходив усередину помешкань без дозволу власників. Свою вину він повністю визнав. Справу розглянули у спрощеному порядку без учасників процесу.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

У Великодолинському солдат однієї з військових частин, за даними слідства, спочатку проник до чужої квартири. Він розбив вікно на балконі та зайшов усередину, пояснивши свої дії бажанням побачити доньку. Згодом чоловік таким самим способом потрапив ще й до квартири іншої людини. Попри прохання власниць та їхніх знайомих залишити приміщення, він відмовився виходити, чим порушив право на недоторканність житла.

Як покарали

Дії обвинуваченого кваліфікували за ч.1 ст.162 Кримінального кодексу України — незаконне проникнення до житла. Військовослужбовець раніше не судимий, матеріальної шкоди не завдав і щиро розкаявся. Суд врахував ці обставини та призначив покарання у вигляді штрафу — 850 гривень. Також у матеріалах справи залишили відеозапис моменту проникнення.

