Головна Одеса Очікується сніг — погода в Одесі на сьогодні

Очікується сніг — погода в Одесі на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 05:46
Погода в Одесі на 26 грудня: сильні морози, сніг і пориви вітру
Жінка з дітьми бавляться снігом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 26 грудня, в Одесі будуть досить сильні морози. Можливі опади у вигляді снігу. Крім того, очікуються сильні пориви вітру. Мешканцям і гостям міста рекомендують одягатися тепло, перед тим, як йти на вулицю. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Вдень невеликі опади, переважно сніг. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с. Вночі температура впаде до -5…-7 °C, вдень підніметься до -1...+1 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Вдень невеликі опади, місцями помірні. Можлива хуртовина. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі буде від -4 С° до -9 °C, вдень підніметься до -3…+2 °C. На автошляхах видимість 500-1000 метрів.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 26 грудня

  • Якщо цього дня тримається мороз, зима буде рівною й без різких відлиг.
  • Тепла погода або відлига 26 грудня віщують м’який лютий.
  • Сильний вітер вважається ознакою мінливого й неспокійного року з частими погодними змінами.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де сьогодні буде сніг та ожеледиця. Також ми писали про те, що на Київ насувається негода — буде хуртовина.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
