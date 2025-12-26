Погода в Одесі на 26 грудня: сильні морози, сніг і пориви вітру

Очікується сніг — погода в Одесі на сьогодні
У п'ятницю, 26 грудня, в Одесі будуть досить сильні морози. Можливі опади у вигляді снігу. Крім того, очікуються сильні пориви вітру. Мешканцям і гостям міста рекомендують одягатися тепло, перед тим, як йти на вулицю.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Вдень невеликі опади, переважно сніг. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с. Вночі температура впаде до -5…-7 °C, вдень підніметься до -1...+1 °C.
Погода в Одеській області
На Одещині також буде хмарна погода. Вдень невеликі опади, місцями помірні. Можлива хуртовина. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі буде від -4 С° до -9 °C, вдень підніметься до -3…+2 °C. На автошляхах видимість 500-1000 метрів.
Прикмети на 26 грудня
- Якщо цього дня тримається мороз, зима буде рівною й без різких відлиг.
- Тепла погода або відлига 26 грудня віщують м’який лютий.
- Сильний вітер вважається ознакою мінливого й неспокійного року з частими погодними змінами.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де сьогодні буде сніг та ожеледиця. Також ми писали про те, що на Київ насувається негода — буде хуртовина.
