Погода в Одессе на 26 декабря: сильные морозы, снег и порывы ветра

Ожидается снег — погода в Одессе на сегодня
В пятницу, 26 декабря, в Одессе будут достаточно сильные морозы. Возможны осадки в виде снега. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра. Жителям и гостям города рекомендуют одеваться тепло, перед тем, как идти на улицу.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачная погода. Днем небольшие осадки, преимущественно снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с. Ночью температура упадет до -5...-7 °C, днем поднимется до -1...+1 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачная погода. Днем небольшие осадки, местами умеренные. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет от -4 С° до -9 °C, днем поднимется до -3...+2 °C. На автодорогах видимость 500-1000 метров.
Приметы на 26 декабря
- Если в этот день держится мороз, зима будет ровной и без резких оттепелей.
- Теплая погода или оттепель 26 декабря предвещают мягкий февраль.
- Сильный ветер считается признаком переменчивого и неспокойного года с частыми погодными изменениями.
