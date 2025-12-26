Видео
Главная Одесса Ожидается снег — погода в Одессе на сегодня

Ожидается снег — погода в Одессе на сегодня

Дата публикации 26 декабря 2025 05:46
Погода в Одессе на 26 декабря: сильные морозы, снег и порывы ветра
Женщина с детьми играют со снегом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 26 декабря, в Одессе будут достаточно сильные морозы. Возможны осадки в виде снега. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра. Жителям и гостям города рекомендуют одеваться тепло, перед тем, как идти на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода. Днем небольшие осадки, преимущественно снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с. Ночью температура упадет до -5...-7 °C, днем поднимется до -1...+1 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Днем небольшие осадки, местами умеренные. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет от -4 С° до -9 °C, днем поднимется до -3...+2 °C. На автодорогах видимость 500-1000 метров.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 26 декабря

  • Если в этот день держится мороз, зима будет ровной и без резких оттепелей.
  • Теплая погода или оттепель 26 декабря предвещают мягкий февраль.
  • Сильный ветер считается признаком переменчивого и неспокойного года с частыми погодными изменениями.

Напомним, мы сообщали о том, что синоптик Наталья Диденко рассказала, где сегодня будет снег и гололедица. Также мы писали о том, что на Киев надвигается непогода — будет метель.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
