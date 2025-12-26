Суд в Одеській області засудив військового за СЗЧ

Кайданки та молоток судді на столі. Фото ілюстративне: iStock

В Одеській області військовослужбовець самовільно залишив частину під час воєнного стану. Чоловік не перебував на службі майже десять місяців. Його затримали в Овідіополі та передали слідчим. Суд визнав провину доведеною й оголосив покарання.

Деталі справи

Харків'янин, молодший сержант ЗСУ самовільно залишив військову частину. Він не повертався до виконання обов’язків і проводив час на власний розсуд. Правоохоронці затримали його в селищі Овідіополь. У судовому засіданні військовий повністю визнав свою вину, не заперечував обставин справи та щиро розкаявся. Суд також врахував, що раніше чоловік не мав судимостей і не перебував на жодних медичних обліках.

Вирок суду

Суд визнав військовослужбовця винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Строк відбування рахуватимуть з моменту набрання вироком законної сили, при цьому період попереднього ув’язнення зарахують день за день.

