Головна Одеса Військовий втік із частини — як покарав суд на Одещині

Військовий втік із частини — як покарав суд на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 01:36
Суд в Одеській області засудив військового за СЗЧ
Кайданки та молоток судді на столі. Фото ілюстративне: iStock

В Одеській області військовослужбовець самовільно залишив частину під час воєнного стану. Чоловік не перебував на службі майже десять місяців. Його затримали в Овідіополі та передали слідчим. Суд визнав провину доведеною й оголосив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Харків'янин, молодший сержант ЗСУ самовільно залишив військову частину. Він не повертався до виконання обов’язків і проводив час на власний розсуд. Правоохоронці затримали його в селищі Овідіополь. У судовому засіданні військовий повністю визнав свою вину, не заперечував обставин справи та щиро розкаявся. Суд також врахував, що раніше чоловік не мав судимостей і не перебував на жодних медичних обліках.

Вирок суду

Суд визнав військовослужбовця винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Строк відбування рахуватимуть з моменту набрання вироком законної сили, при цьому період попереднього ув’язнення зарахують день за день.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Одещині судили військового, який підробив водійське посвідчення. Такж ми писали, що вирок отримав житель Сумщини, який назвав працівників ТЦК ухилянтами.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
