Суд в Одесской области осудил военного за СЗЧ

В Одесской области военнослужащий самовольно оставил часть во время военного положения. Мужчина не находился на службе почти десять месяцев. Его задержали в Овидиополе и передали следователям. Суд признал вину доказанной и объявил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Харьковчанин, младший сержант ВСУ самовольно оставил воинскую часть. Он не возвращался к выполнению обязанностей и проводил время по своему усмотрению. Правоохранители задержали его в поселке Овидиополь. В судебном заседании военный полностью признал свою вину, не отрицал обстоятельств дела и искренне раскаялся. Суд также учел, что ранее мужчина не имел судимостей и не состоял ни на каких медицинских учетах.

Приговор суда

Суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок отбывания будут считать с момента вступления приговора в законную силу, при этом период предварительного заключения засчитают день за день.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области судили военного, который подделал водительское удостоверение. Также мы писали, что приговор получил житель Сумщины, который назвал работников ТЦК уклонистами.