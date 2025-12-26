Видео
Военный бежал из части — как наказал суд в Одесской области

Военный бежал из части — как наказал суд в Одесской области

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 01:36
Суд в Одесской области осудил военного за СЗЧ
Наручники и молоток судьи на столе. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий самовольно оставил часть во время военного положения. Мужчина не находился на службе почти десять месяцев. Его задержали в Овидиополе и передали следователям. Суд признал вину доказанной и объявил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Харьковчанин, младший сержант ВСУ самовольно оставил воинскую часть. Он не возвращался к выполнению обязанностей и проводил время по своему усмотрению. Правоохранители задержали его в поселке Овидиополь. В судебном заседании военный полностью признал свою вину, не отрицал обстоятельств дела и искренне раскаялся. Суд также учел, что ранее мужчина не имел судимостей и не состоял ни на каких медицинских учетах.

Приговор суда

Суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок отбывания будут считать с момента вступления приговора в законную силу, при этом период предварительного заключения засчитают день за день.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области судили военного, который подделал водительское удостоверение. Также мы писали, что приговор получил житель Сумщины, который назвал работников ТЦК уклонистами.

Одесса Одесская область Новости Одессы наказание СОЧ судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
