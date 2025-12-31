Відео
Військовий побив жінку — як покарав суд на Одещині

Дата публікації: 31 грудня 2025 01:36
Військовий з Одещини отримав штраф за побиття жінки
Молоток судді та документи на столі. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі військовослужбовець під час сварки побив жінку. Обвинувачений визнав провину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку без судового засідання. Суд визнав його винним і призначив грошове покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Інцидент стався ввечері в одному з будинків на Одещині. За матеріалами справи, військовослужбовець, призваний під час мобілізації, перебував у кімнаті разом із потерпілою. Між ними раптово виник конфлікт. Чоловік двічі вдарив жінку кулаками в обличчя, а після цього штовхнув у спину. Вона втратила рівновагу та впала на підлогу. Медики зафіксували забиту рану, синці обличчя та струс головного мозку. Ушкодження призвели до короткочасного розладу здоров’я — понад шість днів.

Як покарали

Справу розглянули без судового засідання, оскільки обвинувачений визнав вину, а потерпіла не заперечувала проти спрощеного провадження. Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Як покарання суд призначив штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 1 700 гривень. Запобіжний захід не обирався, цивільний позов у справі не заявляли.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який випадково застрелив побратима. Також ми писали, що сапер із Білгород-Дністровського тричі йшов у СЗЧ — отримав вирок.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
