Україна
Сапер з Одещини тричі йшов у СЗЧ — як покарали

Сапер з Одещини тричі йшов у СЗЧ — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 01:48
Саперу з Білгорода-Дністровського дали 5 років за СЗЧ і наркотики
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

У Білгороді-Дністровському суді, що на Одещині, розглянули справу військового тероборони, який під час воєнного стану кілька разів залишав службу. Під час однієї з перевірок у нього також знайшли заборонені речовини.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий тричі пішов у СЗЧ

На лаві підсудних опинився військовий, який служив сапером в інженерно-саперному підрозділі сил територіальної оборони. До цього чоловік проблем із законом не мав.

Під час розгляду з’ясувалося, що він тричі залишав службу без дозволу командирів і тривалий час не перебував у частині. Востаннє він був відсутній кілька місяців поспіль.

Також суд розглянув обставини перевірки, яка відбулася в лютому 2024 року в Білгороді-Дністровському. Тоді військового зупинили патрульні, і він добровільно видав два згортки — з порошкоподібною речовиною та речовиною рослинного походження.

Експерти підтвердили, що в згортках були психотропна речовина PVP та канабіс у невеликих кількостях.

У суді чоловік визнав провину і сказав, що шкодує про свої дії. Він пояснив, що залишав службу через погане ставлення в підрозділі, але визнав, що офіційно зі скаргами нікуди не звертався. Також він запевнив, що заборонені речовини не вживав.

Яке покарання за СЗЧ

За результатами розгляду суд визнав військового винним і призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під вартою. Час попереднього тримання зарахують у строк покарання.

Нагадаємо, на Рівненщині троє військовослужбовців ТЦК та СП побили військовозобов'язаного. Також ми писали, що жителька Вінницької області поширювала в Telegram інформацію про мобілізаційні заходи.

Одеса Одеська область військові Новини Одеси СЗЧ судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
