Главная Одесса Сапер из Одесчины трижды уходил в СЗЧ — как наказали

Сапер из Одесчины трижды уходил в СЗЧ — как наказали

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 01:48
Саперу из Белгорода-Днестровского дали 5 лет за СЗЧ и наркотики
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Белгороде-Днестровском суде Одесской области рассмотрели дело военного теробороны, который во время военного положения несколько раз оставлял службу. Во время одной из проверок у него также нашли запрещенные вещества.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Военный трижды ушел в СВЧ

На скамье подсудимых оказался военный, который служил сапером в инженерно-саперном подразделении сил территориальной обороны. До этого мужчина проблем с законом не имел.

Во время разбирательства выяснилось, что он трижды оставлял службу без разрешения командиров и длительное время не находился в части. Последний раз он отсутствовал несколько месяцев подряд.

Также суд рассмотрел обстоятельства проверки, которая состоялась в феврале 2024 года в Белгороде-Днестровском. Тогда военного остановили патрульные, и он добровольно выдал два свертка - с порошкообразным веществом и веществом растительного происхождения.

Эксперты подтвердили, что в свертках были психотропное вещество PVP и каннабис в небольших количествах.

В суде мужчина признал вину и сказал, что сожалеет о своих действиях. Он объяснил, что оставлял службу из-за плохого отношения в подразделении, но признал, что официально с жалобами никуда не обращался. Также он заверил, что запрещенные вещества не употреблял.

Какое наказание за СЗЧ

По результатам рассмотрения суд признал военного виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу мужчина будет оставаться под стражей. Время предварительного содержания зачтут в срок наказания.

Напомним, на Ровенщине трое военнослужащих ТЦК и СП избили военнообязанного. Также мы писали, что жительница Винницкой области распространяла в Telegram информацию о мобилизационных мероприятиях.

Одесса Одесская область военные Новости Одессы СОЧ судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
