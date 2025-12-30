Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий на Одещині застрелив побратима — як покарав суд

Військовий на Одещині застрелив побратима — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 01:36
На Одещині військовий випадково вистрілив у побратима
Суддівський молоток. Фото: Freepik

На Одещині військовий через необережність вистрілив з автомата й убив товариша по службі. Чоловік повністю визнав провину та щиро розкаявся. Суд призначив йому покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Трагедія сталася вночі на взводному опорному пункті поблизу села Домниця у Подільському районі Одеської області. Військовослужбовець перебував у бліндажі в напівсонному стані та грубо порушив правила поводження зі зброєю. Він не перевірив, чи автомат поставлений на запобіжник, і натиснув на спусковий гачок. У результаті неприцільного пострілу з автомата АК-74 куля влучила в іншого військового. Поранення в голову виявилося смертельним, чоловік загинув на місці.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, підтвердив обставини трагедії та попросив суворо його не карати. Потерпіла, вдова загиблого, наполягала, що винний має понести покарання за законом.

Як покарали

Суд визнав солдата винним за ч. 2 ст. 414 КК України — порушення правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті людини. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки. У цей період він має регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон без дозволу.

Також суд зобов’язав обвинуваченого відшкодувати понад 12,6 тисячі гривень витрат на експертизи. Автомат і боєприпаси повернуть військовій частині, частину речових доказів знищать.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який перевозив чоловіків до невизначеного Придністров'я. Також ми писали, що у Полтавській області чоловік використовував фальшиву інвалідність, аби уникнути мобілізації.

Одеса вбивство армія Одеська область Новини Одеси судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації