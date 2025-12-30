На Одещині військовий випадково вистрілив у побратима

Суддівський молоток. Фото: Freepik

На Одещині військовий через необережність вистрілив з автомата й убив товариша по службі. Чоловік повністю визнав провину та щиро розкаявся. Суд призначив йому покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Трагедія сталася вночі на взводному опорному пункті поблизу села Домниця у Подільському районі Одеської області. Військовослужбовець перебував у бліндажі в напівсонному стані та грубо порушив правила поводження зі зброєю. Він не перевірив, чи автомат поставлений на запобіжник, і натиснув на спусковий гачок. У результаті неприцільного пострілу з автомата АК-74 куля влучила в іншого військового. Поранення в голову виявилося смертельним, чоловік загинув на місці.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, підтвердив обставини трагедії та попросив суворо його не карати. Потерпіла, вдова загиблого, наполягала, що винний має понести покарання за законом.

Як покарали

Суд визнав солдата винним за ч. 2 ст. 414 КК України — порушення правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті людини. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки. У цей період він має регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон без дозволу.

Також суд зобов’язав обвинуваченого відшкодувати понад 12,6 тисячі гривень витрат на експертизи. Автомат і боєприпаси повернуть військовій частині, частину речових доказів знищать.

