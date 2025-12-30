В Одесской области военный случайно выстрелил в побратима

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Одесской области военный по неосторожности выстрелил из автомата и убил сослуживца. Мужчина полностью признал вину и искренне раскаялся. Суд назначил ему наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Трагедия произошла ночью на взводном опорном пункте вблизи села Домница в Подольском районе Одесской области. Военнослужащий находился в блиндаже в полусонном состоянии и грубо нарушил правила обращения с оружием. Он не проверил, поставлен ли автомат на предохранитель, и нажал на спусковой крючок. В результате неприцельного выстрела из автомата АК-74 пуля попала в другого военного. Ранение в голову оказалось смертельным, мужчина погиб на месте.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства трагедии и попросил строго его не наказывать. Потерпевшая, вдова погибшего, настаивала, что виновный должен понести наказание по закону.

Как наказали

Суд признал солдата виновным по ч. 2 ст. 414 УК Украины — нарушение правил обращения с оружием, что привело к смерти человека. Ему назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. В этот период он должен регулярно появляться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу без разрешения.

Также суд обязал обвиняемого возместить более 12,6 тысячи гривен расходов на экспертизы. Автомат и боеприпасы вернут воинской части, часть вещественных доказательств уничтожат.

