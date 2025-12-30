Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный на Одесчине застрелил побратима — как наказал суд

Военный на Одесчине застрелил побратима — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 01:36
В Одесской области военный случайно выстрелил в побратима
Судейский молоток. Фото: Freepik

В Одесской области военный по неосторожности выстрелил из автомата и убил сослуживца. Мужчина полностью признал вину и искренне раскаялся. Суд назначил ему наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Трагедия произошла ночью на взводном опорном пункте вблизи села Домница в Подольском районе Одесской области. Военнослужащий находился в блиндаже в полусонном состоянии и грубо нарушил правила обращения с оружием. Он не проверил, поставлен ли автомат на предохранитель, и нажал на спусковой крючок. В результате неприцельного выстрела из автомата АК-74 пуля попала в другого военного. Ранение в голову оказалось смертельным, мужчина погиб на месте.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства трагедии и попросил строго его не наказывать. Потерпевшая, вдова погибшего, настаивала, что виновный должен понести наказание по закону.

Как наказали

Суд признал солдата виновным по ч. 2 ст. 414 УК Украины — нарушение правил обращения с оружием, что привело к смерти человека. Ему назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. В этот период он должен регулярно появляться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу без разрешения.

Также суд обязал обвиняемого возместить более 12,6 тысячи гривен расходов на экспертизы. Автомат и боеприпасы вернут воинской части, часть вещественных доказательств уничтожат.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который перевозил мужчин в неопределенное Приднестровье. Также мы писали, что в Полтавской области мужчина использовал фальшивую инвалидность, чтобы избежать мобилизации.

Одесса убийство армия Одесская область Новости Одессы судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации