Вирок за ухилення від служби під час воєнного стану

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: iStock

В Одеській області військовослужбовець тривалий час не з’являвся на службу. Після рішення суду чоловік мав повернутися до військової частини, але цього не зробив. Він не визнав вини та відмовився давати показання. За скоєне він отримав покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Чоловіка мобілізували та направили до однієї з військових частин. Пізніше він став фігурантом кримінального провадження за самовільне залишення служби. Київський районний суд Одеси звільнив його від кримінальної відповідальності за умови, що він упродовж 72 годин прибуде до іншої військової частини для продовження служби. Однак після набрання ухвалою законної сили військовослужбовець до частини не з’явився.

За даними слідства, без поважних причин він був відсутній на службі майже рік. Перевірки показали, що у цей період він не перебував на лікуванні та не проходив військово-лікарську комісію. Прокуратура надала суду низку доказів: накази командування, службові розслідування, рапорти, повідомлення з військових частин і лікарень, а також показання свідків.

Як покарали

Суд визнав ці матеріали достатніми та дійшов висновку, що військовий умисно ухилявся від служби в умовах воєнного стану. У результаті чоловіка визнали винним за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як покарали жителя Кіровоградщини, який відмовився йти служити. Також ми писали, що на Одещині судили військового, який знайшов та зберігав психотропи.