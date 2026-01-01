Військовий з Одещини отримав штраф за зберігання канабісу

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

В Одеській області військовослужбовець знайшов і зберігав при собі наркотики. Чоловіка зупинили поліцейські на вулиці в Овідіополі. Під час огляду в нього виявили канабіс у значній кількості. Суд розглянув справу у спрощеному порядку та призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

За матеріалами справи, вранці військовослужбовець, мобілізований до ЗСУ, перебував біля берега річки в Овідіополі. Під смітником він знайшов прозорий поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору. Усвідомлюючи, що це наркотичний засіб, він забрав пакет собі та поклав до кишені кофти для подальшого особистого вживання. Близько 10:20 того ж дня поліцейські зупинили його на вулиці Лесі Українки біля одного з будинків. Під час перевірки у чоловіка виявили та вилучили канабіс. Загальна маса речовини у висушеному стані становила 32,31 грама.

Як покарали

Обвинувачений визнав фактичні обставини справи та не заперечував їх. Тому провадження розглянули без проведення судового засідання за участі сторін. Під час призначення покарання суд врахував, що чоловік одружений, має на утриманні трьох малолітніх дітей, проходить військову службу та щиро розкаявся. Водночас злочин був скоєний у період іспитового строку за попереднім вироком. У підсумку суд призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Також з чоловіка стягнули понад 3,5 тисячі гривень процесуальних витрат за проведення експертизи. Вилучений канабіс постановили знищити.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який побив жінку під час сварки. Також ми писали, що вирок отримав чоловік, який збив співробітників ТЦК.