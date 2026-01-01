Военный из Одесской области получил штраф за хранение каннабиса

Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий нашел и хранил при себе наркотики. Мужчину остановили полицейские на улице в Овидиополе. При осмотре у него обнаружили каннабис в значительном количестве. Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке и назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

По материалам дела, утром военнослужащий, мобилизованный в ВСУ, находился у берега реки в Овидиополе. Под мусорником он нашел прозрачный полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. Осознавая, что это наркотическое средство, он забрал пакет себе и положил в карман кофты для дальнейшего личного употребления. Около 10:20 того же дня полицейские остановили его на улице Леси Украинки возле одного из домов. Во время проверки у мужчины обнаружили и изъяли каннабис. Общая масса вещества в высушенном состоянии составляла 32,31 грамма.

Как наказали

Обвиняемый признал фактические обстоятельства дела и не отрицал их. Поэтому производство рассмотрели без проведения судебного заседания с участием сторон. При назначении наказания суд учел, что мужчина женат, имеет на иждивении трех малолетних детей, проходит военную службу и искренне раскаялся. В то же время преступление было совершено в период испытательного срока по предыдущему приговору. В итоге суд назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен.

Также с мужчины взыскали более 3,5 тысячи гривен процессуальных расходов за проведение экспертизы. Изъятый каннабис постановили уничтожить.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который избил женщину во время ссоры. Также мы писали, что приговор получил мужчина, который сбил сотрудников ТЦК.