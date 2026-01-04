Відео
Україна
Проігнорував повістки і ВЛК — як покарали мешканця Одещини

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 01:50
Ухилення від військового обліку на Одещині: рішення суду
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Житель Одещини двічі отримував повістки для уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії, однак жодного разу не з’явився у визначений час. Причини своєї неявки він не пояснив.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Двічі викликали по повістці

Як встановив суд, у вересні 2023 року військовозобов’язаному вручили повістку з вимогою з’явитися до територіального центру комплектування. Чоловік відмовився її отримувати, тож виклик зачитали вголос у присутності свідків. 

У квітні 2024 року ситуація повторилася. Чоловіка письмово попередили про відповідальність і знову вручили повістку. Окрім цього, йому видали направлення на проходження військово-лікарської комісії. Попри це, він знову не з’явився і медичний огляд не пройшов.

Яке покарання призначив суд

Суд визнав чоловіка винним за статтею ухилення від військового обліку після офіційного попередження. Йому призначили штраф у розмірі 5100 гривень.

Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець тривалий час не з’являвся на службу. Також ми писали, що у Львівській області вирок суду отримала жителька, яка допомогла військовозобов'язаному втекти з країни.

Одеська область Новини Одеси ВЛК ТЦК та СП ухилянти судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
