Ухилення від військового обліку на Одещині: рішення суду

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Житель Одещини двічі отримував повістки для уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії, однак жодного разу не з’явився у визначений час. Причини своєї неявки він не пояснив.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Двічі викликали по повістці

Як встановив суд, у вересні 2023 року військовозобов’язаному вручили повістку з вимогою з’явитися до територіального центру комплектування. Чоловік відмовився її отримувати, тож виклик зачитали вголос у присутності свідків.

У квітні 2024 року ситуація повторилася. Чоловіка письмово попередили про відповідальність і знову вручили повістку. Окрім цього, йому видали направлення на проходження військово-лікарської комісії. Попри це, він знову не з’явився і медичний огляд не пройшов.

Яке покарання призначив суд

Суд визнав чоловіка винним за статтею ухилення від військового обліку після офіційного попередження. Йому призначили штраф у розмірі 5100 гривень.

Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець тривалий час не з’являвся на службу. Також ми писали, що у Львівській області вирок суду отримала жителька, яка допомогла військовозобов'язаному втекти з країни.