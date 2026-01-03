Відео
Головна Одеса На Одещині судили військового за проникнення та побиття

На Одещині судили військового за проникнення та побиття

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 01:36
Суд виніс вирок мобілізованому за бійку і проникнення до чужого житла
Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: iStock

В Одеській області військовослужбовець незаконно проник до чужого житла та побив людину. Інцидент стався через ревнощі. На суді воїн повністю визнав свою провину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Військовий приревнував свою даму і, щоб вирішити ситуацію, вирішив поговорити з конкурентом. Підійшовши до будинку, він вирішив не чекати на запрошення і зайшов у житло. Де й почав з'ясовувати стосунки із господарем. Між чоловіками виникла сварка на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту військовий вдарив опонента кулаком в обличчя. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження — забиту рану та синці, які спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Під час досудового розслідування солдат повністю визнав вину, не заперечував обставини справи та погодився на розгляд обвинувального акту без судового засідання.

Як покарали

Суд врахував щире каяття та сприяння розкриттю правопорушення. Чоловіка визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу України — незаконне проникнення до житла та умисне легке тілесне ушкодження. Йому призначили покарання у вигляді одного року і шести місяців обмеження волі. Строк відбування покарання рахуватимуть після набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Кіровоградщині судили чоловіка, який ухилявся від служби. Також ми писали, що на Одещині вирок отримав військовий, який побив жінку.

Одеса бійка суд Одеська область Новини Одеси судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
