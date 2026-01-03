Видео
Главная Одесса На Одесчине судили военного за проникновение и избиение

На Одесчине судили военного за проникновение и избиение

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 01:36
Суд вынес приговор мобилизованному за драку и проникновение в чужое жилье
Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий незаконно проник в чужое жилье и избил человека. Инцидент произошел через ревность. На суде воин полностью признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Военный ревновал свою даму и, чтобы разрешить ситуацию, решил поговорить с конкурентом. Подойдя к дому, он решил не ждать приглашения и зашел в жилище. Где и начал выяснять отношения с хозяином. Между мужчинами возникла ссора на почве ревности. Во время конфликта военный ударил оппонента кулаком в лицо. Пострадавший получил легкие телесные повреждения — ушибленную рану и синяки, которые повлекли кратковременное расстройство здоровья.

Во время досудебного расследования солдат полностью признал вину, не отрицал обстоятельства дела и согласился на рассмотрение обвинительного акта без судебного заседания.

Как наказали

Суд учел искреннее раскаяние и содействие раскрытию правонарушения. Мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины — незаконное проникновение в жилище и умышленное легкое телесное повреждение. Ему назначили наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы. Срок отбывания наказания будут считать после вступления приговора в законную силу.

Напомним, мы сообщали, что на Кировоградщине судили мужчину, который уклонялся от службы. Также мы писали, что в Одесской области приговор получил военный, который избил женщину.

Одесса драка суд Одесская область Новости Одессы судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
